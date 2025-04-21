Как выбрать недорогой ноутбук, который действительно прослужит долго: важные нюансы

Выбор бюджетного ноутбука - задача не из легких, особенно если хочется, чтобы он работал стабильно и не вышел из строя через год. Чтобы техника служила долго и радовала производительностью, важно учитывать несколько ключевых факторов уже на этапе покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Операционная система

Asus, Samsung, Lenovo

Первый выбор - операционная система. При ограниченном бюджете доступны два варианта: Windows или ChromeOS. Можно также установить Linux, но для этого потребуется высокий уровень технической подготовки.

Windows - выбор по умолчанию: распространен везде, хорошо знаком пользователям, большинство приложений работает без проблем. Однако система достаточно "тяжелая" и может работать медленно на слабом железе.

ChromeOS, установленная на Chromebook, гораздо более ограничена по части совместимых приложений. Если программа недоступна в магазине Chrome Web Store, воспользоваться ею не получится.

Тем не менее, у Chromebook есть серьезные преимущества: отличное соотношение цены и производительности. Сейчас это действительно достойные устройства.

А как же MacBook? Купить MacBook при ограниченном бюджете возможно, но придется пожертвовать характеристиками или выйти за рамки понятия "дешевый". Даже самые доступные модели стоят значительно больше 500 долларов, при этом речь часто идет об устаревших вариантах. В целом, Mac - не лучший выбор для получения максимума за свои деньги.

Оперативная память (RAM)

Оперативная память - как рабочее пространство на столе: чем больше, тем удобнее запускать несколько приложений и работать с множеством вкладок одновременно без необходимости их закрывать.

Это ключевой параметр, влияющий на производительность. Рекомендуется минимум 8 ГБ ОЗУ, а для запаса на будущее - 16 ГБ.

Хорошая новость: даже среди бюджетных моделей довольно легко найти варианты с 8 ГБ оперативки. Но в сегменте до 300 долларов чаще встречаются ноутбуки с 4 ГБ - этого может быть недостаточно. Лучше немного доплатить за 8 ГБ, даже при выборе Chromebook. Иначе низкая производительность быстро начнет раздражать.

Оперативная память (RAM) (фото: Framework)

Процессор (CPU)

При выборе бюджетного ноутбука важно понимать, что высокая производительность недоступна.

В ноутбуках на Windows чаще всего встречаются процессоры Intel i3 и i5. Оптимально выбрать i5, но при ограниченном бюджете подойдет и i3 - особенно в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. AMD Ryzen 3 и Ryzen 5 - хорошие альтернативы, часто чуть дешевле Intel.

В Chromebook можно встретить Intel i3 и i5, а также процессоры MediaTek. Последние популярны в смартфонах из-за энергоэффективности, но уступают в производительности.

Для лучшей производительности - выбирать Intel или AMD. О серьезных играх речи не идет: для этого нужна дискретная видеокарта, чего в бюджетных моделях нет.

Время автономной работы

Даже среди недорогих ноутбуков можно найти модели с хорошей батареей. Менее мощные процессоры работают дольше, а большие аккумуляторы могут обеспечить продолжительную автономность - но за счет веса и габаритов.

Выбор операционной системы тоже влияет: Chromebook обычно работают дольше на одном заряде, чем Windows-ноутбуки в аналогичной категории.

Для тех, кто часто в пути или предпочитает работать без розетки, разумно выбирать модели с заявленным временем работы от 10 до 12 часов. Производители часто преувеличивают, на практике можно рассчитывать примерно на 8 часов - этого достаточно для учебного или рабочего дня.

Даже среди недорогих ноутбуков можно найти модели с хорошей батареей (фото: Unsplash)

Объем хранилища

При ограниченном бюджете часто приходится идти на компромиссы, и объем хранилища обычно страдает в первую очередь. Это может стать проблемой без должного внимания.

Для комфортной работы необходим быстрый и вместительный накопитель. Медленный жесткий диск с небольшим объемом вынуждает постоянно управлять файлами и приложениями вручную, а также терпеть длительные загрузки.

Среди достойных бюджетных моделей объем хранилища варьируется от 64 до 256 ГБ. Чем больше - тем лучше. Для ноутбуков на Windows не стоит опускаться ниже 128 ГБ. Операционная система занимает около 30 ГБ, а современные приложения требуют еще больше. Объем менее 128 ГБ приведет к постоянной нехватке места.

Chromebook способны работать даже с 64 ГБ за счет компактной ОС, меньших размеров приложений и активного использования облачного хранилища. Недостаток - необходимость постоянного доступа к интернету.

Стоит отметить, что при недостаточном объеме встроенного накопителя можно подключить внешний диск. Главное - наличие нужного количества портов. Рекомендуется использовать проверенные модели внешних накопителей.

Для комфортной работы необходим быстрый и вместительный накопитель (фото: PCWorld)

Типы хранилищ

Современные ноутбуки на Windows предлагают два основных типа накопителей: SSD и eMMC. Выбор должен пасть на SSD. Некоторые бюджетные модели оснащены eMMC, но такие накопители медленные и быстро заполняются. Это вызовет серьезные неудобства.

Chromebook предлагают три варианта: SSD, eMMC и UFS. Как и раньше, eMMC не рекомендуется. UFS заслуживает внимания - это более новая технология, часто используемая в мобильных устройствах. Для ChromeOS, построенной по мобильному принципу, она подходит хорошо.

UFS работает быстрее eMMC, но медленнее SSD. Для максимальной скорости стоит выбирать SSD, несмотря на его цену. Для экономии подойдет UFS - разумный компромисс.

Разрешение экрана

В бюджетном сегменте в основном встречаются экраны с разрешением 720p или 1080p. Более высокое разрешение - редкость и обычно достигается за счет ухудшения других характеристик.

Лучший выбор - 1080p. Разрешение 720p экономит деньги, но ухудшает качество: текст читается хуже, видео выглядит слабее, рабочая область меньше.

Разрешение 1080p решает эти проблемы и обеспечивает комфорт при просмотре видео с Netflix, Hulu, YouTube и других сервисов.

Размер ноутбука

Оптимальный размер зависит от сценариев использования.

Большие модели - 15 или 17 дюймов - предлагают широкие экраны и клавиатуры, но теряют в портативности. Кроме того, не все крупные экраны обладают высоким разрешением.

Компактные 13-дюймовые ноутбуки легче и удобнее в переноске, но имеют более плотную раскладку клавиш.

Наиболее сбалансированным вариантом является 13-дюймовый ноутбук с разрешением 1080p. Такое устройство обеспечивает достаточную рабочую область, четкое изображение и легкость при транспортировке. Цена при этом остается доступной.

Порты и подключение

Наличие портов особенно важно в бюджетных моделях, особенно при дефиците встроенного хранилища или малого экрана. Дополнительные порты позволяют подключать внешние накопители и мониторы.

Если не рассматривать самые дешевые модели, выбор портов вполне достойный. Желательно наличие хотя бы одного порта USB-C и одного USB-A. USB-C стал основным стандартом, но многие устройства до сих пор используют USB-A.

Если имеется порт HDMI - это плюс, так как он позволяет легко подключать внешний монитор. USB-C теоретически тоже способен передавать изображение, но не все такие порты обладают нужными характеристиками.

Важно: при нехватке портов можно использовать USB-C хабы или док-станции. Рекомендуется обратить внимание на лучшие модели среди USB-C хабов и Thunderbolt-доков.

Порты важны для бюджетных ноутбуков, особенно если вы жертвуете местом для хранения и размером экрана (фото: Unsplash)