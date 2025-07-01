Топ-10 самых вкусных продуктов, которые обязательно нужно есть в июле

Персик

В июле персики созревают естественным образом без тепличного выращивания или длительной транспортировки. Именно в это время они самые сладкие, сочные и максимально насыщенные питательными веществами.

Персики содержат:

витамины A, C, E - для кожи, зрения и иммунитета

антиоксиданты - защищают клетки от старения

калий - поддерживает сердце и давление в норме

клетчатку - улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов

Около 85% персика - это вода, поэтому в жаркую погоду они идеально утоляют жажду и помогают поддерживать водно-солевой баланс.

Кабачки/цукини

В июле кабачки цукини растут в открытом грунте, созревают без теплиц, что делает их более натуральными и экологичными.

Сезонные овощи содержат больше витаминов и минералов. В цукини - много витамина C, калия, фолиевой кислоты, клетчатки. В сезоне растения меньше нуждаются в удобрениях и стимуляторах роста, поэтому вредных веществ в них меньше.

Именно в июле цукини обильно растут, поэтому на рынке они дешевле, чем в не сезон.

Перец

Овощ содержит больше витамина C, чем лимон. Это прекрасно поддерживает иммунитет в летний период, когда мы часто переохлаждаемся от кондиционеров или холодных напитков.

Перец также содержит клетчатку, которая помогает работе кишечника и поддерживает здоровую микрофлору. Он идеально подходит для летних диет: он почти не содержит калорий, но дарит сытость.

Благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов, перец помогает снижать артериальное давление и укреплять сосуды

Голубика

Голубика богата антоцианами - мощными антиоксидантами, которые помогают бороться со старением клеток и воспалениями. Также улучшает микроциркуляцию в глазах, снижают усталость зрения и помогают при работе за компьютером.

Исследования показали, что регулярное употребление голубики улучшает когнитивные функции - особенно у пожилых людей. Благодаря флавоноидам и витамину K, голубика.

К тому же ягода имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать уровень глюкозы, что полезно для профилактики диабета 2 типа.

Абрикос

Абрикосы именно в это время созревают и являются самыми свежими. Они богаты витаминами А, С, Е, калий, магний и пищевые волокна. Также помогают улучшить зрение, поддерживают иммунитет, способствуют здоровью кожи и пищеварению.

К тому же, это вкусный и естественный способ освежиться в жаркое время года.

Черника

Черника содержит много витаминов (С, К, Е), минералов (марганец), а также флавоноидов и антоцианов, которые помогают улучшать зрение, укрепляют иммунитет, снижают воспаление и поддерживают работу сердца.

В июле чернику лучше всего употреблять свежей, добавлять в йогурты, салаты или просто есть как полезный перекус.

Горошек

Несколько причин, почему горошек полезен именно в июле:

богат витаминами - в свежем горошке много витаминов С, К, группы B, которые поддерживают иммунитет и улучшают обмен веществ

источник растительного белка - хороший вариант для вегетарианцев и тех, кто хочет снизить потребление мяса

антиоксиданты - помогают бороться со старением клеток и поддерживают здоровье кожи

клетчатка - способствует нормализации пищеварения и чувству сытости

низкая калорийность - полезный продукт для тех, кто следит за весом

Шпинат

Рацион, богатый овощами, включая зеленые листовые овощи, такие как шпинат, имеет умеренный защитный эффект, поэтому может помочь снизить риск рака.

Это объясняется тем, что он богат растительными соединениями, которые называются полифенолами. Именно они, вместе с содержанием витаминов, могут объяснить противораковые свойства шпината.

Огурцы

Огурцы богаты витамином К - это большой бонус для здоровья костей. Достаточное потребление витамина К с пищей снижает риск переломов костей и способствует здоровой костной массе, что защищает от остеопороза.

Сочетание витамина К и кальция в огурцах обеспечивает дополнительные преимущества для костей. Витамин К помогает организму усваивать кальций - необходимое питательное вещество для строительства и поддержания прочности костей.

Малина

В июле малина максимально свежая и сохраняет все свои витамины и антиоксиданты.

Малина богата витамином С, который повышает иммунитет, а также содержит пищевые волокна, которые хорошо влияют на пищеварение. Она также обладает антивоспалительными свойствами и помогает бороться с вредными свободными радикалами.