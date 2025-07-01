Топ-10 найсмачніших продуктів, які обов'язково потрібно їсти в липні

Персик

У липні персики дозрівають природним чином без тепличного вирощування або тривалого транспортування. Саме в цей час вони найсолодші, найсоковитіші й максимально насичені поживними речовинами.

Персики містять:

вітаміни A, C, E - для шкіри, зору та імунітету

антиоксиданти - захищають клітини від старіння

калій - підтримує серце та тиск у нормі

клітковину - покращує травлення та допомагає позбутися токсинів

Близько 85% персика - це вода, тому в спекотну погоду вони ідеально втамовують спрагу й допомагають підтримувати водно-сольовий баланс.

Кабачки/цукіні

У липні кабачки цукіні ростуть у відкритому ґрунті, дозрівають без теплиць, що робить їх більш натуральними й екологічними.

Сезонні овочі містять більше вітамінів та мінералів. У цукіні - багато вітаміну C, калію, фолієвої кислоти, клітковини. У сезоні рослини менше потребують добрив і стимуляторів росту, тож шкідливих речовин у них менше.

Саме у липні цукіні рясно ростуть, тож на ринку вони дешевші, ніж у несезон.

Перець

Овоч містить більше вітаміну C, ніж лимон. Це чудово підтримує імунітет у літній період, коли ми часто переохолоджуємось від кондиціонерів чи холодних напоїв.

Перець також містить клітковину, яка допомагає роботі кишечника та підтримує здорову мікрофлору. Він ідеально підходить для літніх дієт: він майже не містить калорій, але дарує ситість.

Завдяки високому вмісту калію та антиоксидантів, перець допомагає знижувати артеріальний тиск та зміцнювати судини

Лохина

Лохина багата на антоціани - потужні антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин і запаленнями. Також покращує мікроциркуляцію в очах, знижують втому зору та допомагають при роботі за комп’ютером.

Дослідження показали, що регулярне вживання лохини покращує когнітивні функції - особливо у літніх людей. Завдяки флавоноїдам і вітаміну K, лохина.

До того ж ягода має низький глікемічний індекс і допомагає контролювати рівень глюкози, що корисно для профілактики діабету 2 типу.

Абрикос

Абрикоси саме в цей час дозрівають і є найсвіжішими. Вони багаті на вітаміни А, С, Е, калій, магній і харчові волокна. Також допомагають покращити зір, підтримують імунітет, сприяють здоров’ю шкіри і травленню.

До того ж, це смачний і природний спосіб освіжитися в спекотну пору року.

Чорниця

Чорниця містить багато вітамінів (С, К, Е), мінералів (марганець), а також флавоноїдів і антоціанів, які допомагають покращувати зір, зміцнюють імунітет, знижують запалення і підтримують роботу серця.

У липні чорницю найкраще вживати свіжою, додавати до йогуртів, салатів або просто їсти як корисний перекус.

Горошок

Кілька причин, чому горошок корисний саме в липні:

багатий на вітаміни - у свіжому горошку багато вітамінів С, К, групи B, які підтримують імунітет і покращують обмін речовин

джерело рослинного білка - хороший варіант для вегетаріанців і тих, хто хоче знизити споживання м’яса

антиоксиданти - допомагають боротися зі старінням клітин і підтримують здоров’я шкіри

клітковина - сприяє нормалізації травлення і почуттю ситості

низька калорійність — корисний продукт для тих, хто стежить за вагою

Шпинат

Раціон, багатий на овочі, включаючи зелені листові овочі, такі як шпинат, має помірний захисний ефект, тому може допомогти знизити ризик раку.

Це пояснюється тим, що він багатий на рослинні сполуки, які називаються поліфенолами. Саме вони, разом із вмістом вітамінів, можуть пояснити протиракові властивості шпинату.

Огірки

Огірки багаті на вітамін К - це великий бонус для здоров’я кісток. Достатнє споживання вітаміну К з їжею знижує ризик переломів кісток і сприяє здоровій кістковій масі, що захищає від остеопорозу.

Поєднання вітаміну К та кальцію в огірках забезпечує додаткові переваги для кісток. Вітамін К допомагає організму засвоювати кальцій - необхідну поживну речовину для будівництва та підтримки міцності кісток.

Малина

В липні малина максимально свіжa і зберігає всі свої вітаміни та антиоксиданти.

Малина багата на вітамін С, який підвищує імунітет, а також містить харчові волокна, які добре впливають на травлення. Вона також має антизапальні властивості і допомагає боротися зі шкідливими вільними радикалами.