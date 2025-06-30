9 фруктов, которые содержат больше всего кальция и укрепляют зубы: а вы их едите?

Некоторые продукты содержат больше всего кальция и способствуют укреплению зубной эмали и профилактике зубных заболеваний. Они должны быть в рационе каждого ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today .

Апельсин

Диетолог Натали Риццо рассказала, что один большой апельсин содержит 65 миллиграммов кальция. Тогда как стакан натурального апельсинового сока, обогащенного кальцием, содержит 349 миллиграммов.

Сладкие, терпкие и сочные апельсины являются одними из фруктов с самым высоким содержанием витамина С.

Многие марки апельсинового сока дополнительно обогащены кальцием, поэтому стоит придерживаться одного стакана в день.

Фрукт также содержит антиоксиданты - флавоноиды (особенно гесперидин), которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск хронических болезней.

Черная смородина

Один стакан сырой черной смородины содержит 61 миллиграммов кальция.

Их насыщенный цвет сигнализирует о мощных биоактивных соединениях, которые могут быть полезными для здоровья. Ягода также содержит противовоспалительные, антиоксидантные и антимикробные свойства.

Смородину можно есть сырой или сушеной, а также выжимать из нее сок или делать варенье.

Сушеный инжир

Примерно три-пять штук сушеного инжира содержит 60 миллиграммов кальция. Сладкий и сытный инжир является одним из фруктов с самым высоким содержанием натурального сахара, что обеспечивает здоровую энергию.

Это один из лучших фруктовых источников кальция. Они также богаты клетчаткой, антиоксидантами и минералами.

Кальций в инжире способствует:

укреплению костей и зубов

нормальной работе мышц и нервной системы

Ежевика

Один стакан свежей ежевики содержит 42 миллиграмма кальция. Ягода также низкокалорийная, богата клетчаткой, содержит мощные антиоксиданты.

Исследования показали, что содержание питательных веществ в ягодах может снижать риск возникновения рака.

Можно есть ежевику свежей отдельно или добавлять ее в овсянку, йогурт, смузи или фруктовый салат.

Папайя

Стакан папайи содержит 29 миллиграммов кальция. Этот тропический фрукт богат питательными веществами, включая магний, калий, фолат, ликопин, а также витамины A, C, E и K.

Кроме кальция, папайя также содержит определенное количество железа.

Фрукт входит в суперпродукты долголетия, которые употребляют в "голубых зонах", где люди живут долгую и здоровую жизнь.

Киви

Одно киви содержит 26 миллиграммов кальция. Этот маленький зеленый фрукт предлагает большую пользу для здоровья. В частности, содержит больше витамина С, чем апельсин и является одним из фруктов с самым высоким содержанием магния и калия и содержит мало сахара.

Киви также содержит много клетчатки для здоровья кишечника и помогает при хронических запорах.

Чернослив

В среднем 100 г чернослива содержит примерно 40-45 мг кальция.

Для сравнения суточная потребность в кальции для взрослого человека - примерно 1000 мг (в зависимости от возраста и пола).

Чернослив также является хорошим источником:

калия

витамина K

антиоксидантов

клетчатки

К тому же, чернослив обладает мягким слабительным действием и часто используется для улучшения пищеварения.

Чернослив, известный своей способностью запускать пищеварительную систему, также обеспечивает организм кальцием для здоровья костей.

Сушеные абрикосы

В 100 граммах сушеных абрикосов содержится примерно 55-70 мг кальция, в зависимости от сорта и способа сушки. Это делает их неплохим источником кальция, особенно для вегетарианцев или людей, которые не потребляют молочные продукты.

Кроме кальция, сушеные абрикосы также содержат:

калий - важен для сердечно-сосудистой системы

железо - для кроветворения

клетчатку - для здоровья пищеварения

бета-каротин (провитамин A) - для зрения и иммунитета

Однако стоит помнить, что сушеные абрикосы также содержат много сахара, поэтому употреблять их следует умеренно.