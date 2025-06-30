9 фруктов, которые содержат больше всего кальция и укрепляют зубы: а вы их едите?
Некоторые продукты содержат больше всего кальция и способствуют укреплению зубной эмали и профилактике зубных заболеваний. Они должны быть в рационе каждого ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Апельсин
Диетолог Натали Риццо рассказала, что один большой апельсин содержит 65 миллиграммов кальция. Тогда как стакан натурального апельсинового сока, обогащенного кальцием, содержит 349 миллиграммов.
Сладкие, терпкие и сочные апельсины являются одними из фруктов с самым высоким содержанием витамина С.
Многие марки апельсинового сока дополнительно обогащены кальцием, поэтому стоит придерживаться одного стакана в день.
Фрукт также содержит антиоксиданты - флавоноиды (особенно гесперидин), которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск хронических болезней.
Черная смородина
Один стакан сырой черной смородины содержит 61 миллиграммов кальция.
Их насыщенный цвет сигнализирует о мощных биоактивных соединениях, которые могут быть полезными для здоровья. Ягода также содержит противовоспалительные, антиоксидантные и антимикробные свойства.
Смородину можно есть сырой или сушеной, а также выжимать из нее сок или делать варенье.
Сушеный инжир
Примерно три-пять штук сушеного инжира содержит 60 миллиграммов кальция. Сладкий и сытный инжир является одним из фруктов с самым высоким содержанием натурального сахара, что обеспечивает здоровую энергию.
Это один из лучших фруктовых источников кальция. Они также богаты клетчаткой, антиоксидантами и минералами.
Кальций в инжире способствует:
- укреплению костей и зубов
- нормальной работе мышц и нервной системы
Ежевика
Один стакан свежей ежевики содержит 42 миллиграмма кальция. Ягода также низкокалорийная, богата клетчаткой, содержит мощные антиоксиданты.
Исследования показали, что содержание питательных веществ в ягодах может снижать риск возникновения рака.
Можно есть ежевику свежей отдельно или добавлять ее в овсянку, йогурт, смузи или фруктовый салат.
Папайя
Стакан папайи содержит 29 миллиграммов кальция. Этот тропический фрукт богат питательными веществами, включая магний, калий, фолат, ликопин, а также витамины A, C, E и K.
Кроме кальция, папайя также содержит определенное количество железа.
Фрукт входит в суперпродукты долголетия, которые употребляют в "голубых зонах", где люди живут долгую и здоровую жизнь.
Киви
Одно киви содержит 26 миллиграммов кальция. Этот маленький зеленый фрукт предлагает большую пользу для здоровья. В частности, содержит больше витамина С, чем апельсин и является одним из фруктов с самым высоким содержанием магния и калия и содержит мало сахара.
Киви также содержит много клетчатки для здоровья кишечника и помогает при хронических запорах.
Чернослив
В среднем 100 г чернослива содержит примерно 40-45 мг кальция.
Для сравнения суточная потребность в кальции для взрослого человека - примерно 1000 мг (в зависимости от возраста и пола).
Чернослив также является хорошим источником:
- калия
- витамина K
- антиоксидантов
- клетчатки
К тому же, чернослив обладает мягким слабительным действием и часто используется для улучшения пищеварения.
Чернослив, известный своей способностью запускать пищеварительную систему, также обеспечивает организм кальцием для здоровья костей.
Сушеные абрикосы
В 100 граммах сушеных абрикосов содержится примерно 55-70 мг кальция, в зависимости от сорта и способа сушки. Это делает их неплохим источником кальция, особенно для вегетарианцев или людей, которые не потребляют молочные продукты.
Кроме кальция, сушеные абрикосы также содержат:
- калий - важен для сердечно-сосудистой системы
- железо - для кроветворения
- клетчатку - для здоровья пищеварения
- бета-каротин (провитамин A) - для зрения и иммунитета
Однако стоит помнить, что сушеные абрикосы также содержат много сахара, поэтому употреблять их следует умеренно.
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