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Эти три продукта ни в коем случае нельзя сочетать с творогом

Пятница 27 июня 2025 08:32
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Эти три продукта ни в коем случае нельзя сочетать с творогом Фото: Какие продукты нельзя есть с творогом (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Творог часто считают идеальным вариантом для завтрака, легкого ужина или перекуса. Однако, даже такой полезный продукт может превратиться в источник дискомфорта или даже вреда для организма,

С какими продуктами нельзя сочетать эту "молочку" - читайте в материале РБК-Украина.

Сладости, сахар и варенье

Пожалуй, одно из самых популярных, но в то же время наименее полезных сочетаний - это творог с сахаром, медом, вареньем или сладкими сиропами. Казалось бы, что может быть вкуснее? Однако, диетологи категорически не рекомендуют такую комбинацию.

Объяснение простое, что творог, богатый белком, переваривается достаточно медленно. Когда к нему добавляется большое количество простых углеводов (сахар, фруктоза из варенья), это создает идеальные условия для процессов брожения в кишечнике.

Сахар быстро расщепляется, вызывая газообразование, вздутие, дискомфорт и даже боль в животе. Кроме того, такое сочетание приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать много инсулина.

Частое повторение таких "сахарных качелей" может способствовать развитию инсулинорезистентности и увеличивать риск сахарного диабета 2 типа. Мед, хоть и полезен, также содержит много сахара, поэтому его следует добавлять в минимальных количествах, или же отдавать предпочтение неподслащенному творогу.

Крахмалистые овощи и фрукты

Другое неожиданное, но нежелательное сочетание - это творог с некоторыми крахмалистыми овощами или сладкими фруктами. Например, творог с бананами, картофелем (в виде запеканок) или даже очень сладкими яблоками.

Причина та же самая - белок творога и крахмал/сахар требуют разных условий для переваривания. Белок переваривается в кислой среде желудка с помощью ферментов, а крахмал требует щелочной среды, начиная расщепляться еще во рту под действием амилазы. Когда эти компоненты попадают вместе, это может привести к "конфликту ферментов".

Ферменты нейтрализуют друг друга, что замедляет пищеварение обоих продуктов. Это может вызвать ощущение тяжести в желудке, метеоризм и снижение эффективности усвоения питательных веществ.

Для лучшего пищеварения, если вы хотите добавить фрукты к сыру, выбирайте менее сладкие и некрахмалистые варианты, такие как ягоды (черника, малина, клубника) или цитрусовые в небольших количествах.

Бобовые

Сочетание творога с бобовыми, такими как фасоль, горох или чечевица, также не является оптимальным. Оба продукта являются высокобелковыми и достаточно тяжелыми для переваривания.

Когда они потребляются вместе, пищеварительной системе приходится работать с двойной нагрузкой. Переваривание такого количества белка и сложных углеводов, содержащихся в бобовых, требует значительных ресурсов организма.

Это может привести к длительному ощущению тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию и общему дискомфорту, особенно у людей с чувствительным пищеварением или страдающих от синдрома раздраженного кишечника.

Лучше употреблять эти продукты отдельно, позволяя организму сосредоточиться на переваривании одного вида белка за раз.

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В материале использованы следующие источники: Mayo Clinic, Nutrients, Eat this, not That.

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