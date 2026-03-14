Топ-10 самых популярных вузов: куда поступают украинцы и сколько баллов надо на бюджет

08:17 14.03.2026 Сб
3 мин
Не Киев и не Львов: какой город стал лидером по самому высокому баллу для поступления в прошлом году?
aimg Василина Копытко
Сразу два львовских университета попали в десятку самых популярных вузов (фото иллюстративное: Freepik)

Вступительная кампания 2025 года продемонстрировала интересный тренд: пока львовские вузы побили рекорды по количеству абитуриентов, самый высокий порог для бюджетников неожиданно был в Харькове.

Главное:

  • Региональное разнообразие: В десятку лидеров вошли университеты из семи городов Украины (Киев, Львов, Харьков, Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк), что свидетельствует о децентрализации качественного образования.
  • Львов - самый популярный: Рекордсменом по количеству поступающих стала "Львовская политехника" (6 218 человек). Город остается главным образовательным магнитом благодаря фактору безопасности.
  • Харьков - самый сложный: Самый высокий вступительный порог зафиксирован в ХНУ им. Средний проходной балл - 160,18.
  • Киевский баланс: Столичные вузы (КНУ, КПИ, ДТЭУ) стабильно удерживают позиции в топ-5, сочетая большие объемы набора с высокими требованиями к знаниям (средний балл от 146).

Десятка вузов с наибольшим количеством поступающих

В прошлом году больше всего поступающих было во Львовской политехнике и ЛНУ им. И. Франко, что может быть обусловлено ситуацией с безопасностью. Однако самый высокий балл на поступление на бюджет продемонстрировал прифронтовой Харьков.

В то же время киевские вузы продолжают держать планку - сразу 3 университета вошли в перечень вузов с самым высоким количеством студентов-первокурсников.

Добавим также, что рейтинг демонстрирует географическое разнообразие, поскольку в него вошли топовые заведения из 7 городов.

ТОП-10 университетов:

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 6 218 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 148,42;
  • Львовский национальный университет им. И. Франко - 5 318 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 150,09;
  • Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 5 142 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 154,51;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - 4 867 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 146,48;
  • Государственный торного-экономический университет - 3 258 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 153,88;
  • Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника - 2 968 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 145,09;
  • Харьковский национальный университет им. Каразина - 2 793 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 160,18;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования - 2 788 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 147,37;
  • Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича - 2 774 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 147,03;
  • Волынский национальный университет им. Леси Украинки - 2 280 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 149,64.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины призвало университеты ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию на НМТ-2026 частью подготовки к поступлению.

Читайте также о том, кто в 2026 году может поступить в вуз без НМТ.

