Топ-10 самых популярных вузов: куда поступают украинцы и сколько баллов надо на бюджет

Вступительная кампания 2025 года продемонстрировала интересный тренд: пока львовские вузы побили рекорды по количеству абитуриентов, самый высокий порог для бюджетников неожиданно был в Харькове.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly.
В прошлом году больше всего поступающих было во Львовской политехнике и ЛНУ им. И. Франко, что может быть обусловлено ситуацией с безопасностью. Однако самый высокий балл на поступление на бюджет продемонстрировал прифронтовой Харьков.
В то же время киевские вузы продолжают держать планку - сразу 3 университета вошли в перечень вузов с самым высоким количеством студентов-первокурсников.
Добавим также, что рейтинг демонстрирует географическое разнообразие, поскольку в него вошли топовые заведения из 7 городов.
