Томос для України: яке рішення ухвалив синод Вселенського патріархату

Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію для церкви в Україні (УНІАН)

Процес створення помісної православної церкви в Україні триває. На засіданні синоду Константинопольського (Вселенського) патріархату у Стамбулі 27-29 листопада "українське питання" розглядалося, але дату проведення об'єднавчого Собору, на якому і буде створена нова церква, поки не назвали. Після синоду президент Петро Порошенко оголосив, що рішення про створення автокефальної церкви прийнято, а текст томоса – грамоти, про автокефалію вже затверджено. Про те, які рішення насправді були прийняті на синоді у Стамбулі – в матеріалі РБК-Україна.

В очікуванні томосу

Дата проведення об'єднавчого Собору кілька разів переносилася. В останній раз у ЗМІ називали дати 22-23 листопада. Але 19 листопада Константинопольський патріархат оголосив, що з датою повинні визначитися на найближчому засіданні священного синоду.

"Процес підготовки до Собору православної церкви в Україні триває, і конкретна дата в грудні 2018 буде представлена для підтвердження і оголошення священного синоду Вселенського патріархату", - говорилося у повідомленні. У свою чергу, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який відповідає за цю тему з боку української влади, заявив, що на цьому синоді планується затвердження і тексту томосу про автокефалію.

Але ні дати, ні офіційного тексту документа по закінченню синоду Вселенського патріархату у стамбульському районі Фанар оголошено не було. "У контексті раніше прийнятого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу, святий і священний синод підготував проект статуту Української церкви", - сказано у документі, опублікованому за підсумками засідання.

Багато українських ЗМІ розповсюдили цю новину так, немов томос про автокефалію вже надали. Але насправді Вселенський патріархат лише у черговий раз підтвердив своє попереднє рішення дарувати автокефалію і підготував проект статуту – свого роду "церковну конституцію", яка буде визначати устрій майбутньої церкви. Сам цей документ оприлюднений не був. Про дату майбутнього Собору теж нічого не було сказано, як і про затвердження тексту томосу.

Через півгодини після заяви Вселенського патріархату, з телезверненням виступив Петро Порошенко. Президент заявив, що текст томоса був затверджений синодом. Також, за його словами, було прийнято рішення про проведення об'єднавчого Собору, дату якого найближчим часом має оголосити Вселенський патріарх Варфоломій. "Залишився один крок до завершення цього процесу. Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести Об'єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати томос з рук Вселенського патріарха", - заявив Порошенко.

У свою чергу, спікер Верховної ради Андрій Парубій також повідомив, що, за його інформацією, "робоча дата" Собору була затверджена на синоді. Ростислав Павленко пояснив, що до вручення томосу про автокефалію текст документа не може бути оприлюднено. "Предстоятель у Стамбулі невдовзі після Собору отримає з рук Вселенського патріарха томос - грамоту. Саме тому це наразі не є публічним документом, тому що він передається новообраному предстоятелю", - заявив він у четвер увечері.

Також, за словами Павленка, проект статуту нової церкви, затверджений на синоді, базується саме на основі положень томосу про автокефалію. У самому Вселенському патріархаті ці заяви поки ніяк не прокоментували.

В Українській православній церкві (Київського патріархату) заявили, що очікують детальную інформацію про прийняті Вселенським патріархатом рішення. "Київський патріархат висловлює надію, що спільними зусиллями всіх залучених в процес сторін незабаром будуть успішно завершена підготовча робота, Собор збереться і прийме необхідні рішення щодо об'єднання, обрання предстоятеля церкви та затвердження статуту. Після чого, згідно з раніше оголошеними Вселенським патріархатом рішеннями, томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви", - йдеться у повідомленні УПЦ КП.

Рішення останнього синоду Вселенського патріархату критично прокоментували в РПЦ. "Стає помітно, що дії Константинополя носять свідомо затяжний характер і не призводять до настільки очікуваним наївними людьми результатами... По суті все давно зрозуміло – у Константинополя немає ніяких реальних можливостей і ніякої реальної підтримки проекту автокефалії", - заявив прес-секретар патріарха Московського Кирила Олександр Волков. В УПЦ (МП) рішення синоду Вселенського патріархату поки не коментували.

Спірні моменти

Якщо на засіданні синоду дійсно був затверджений текст томоса і прийнято принципове рішення про скликання Собору українських єпископів, подальший перебіг подій повинен виглядати наступним чином. Вселенський патріарх Варфоломій оголосить дату Собору, найімовірніше, він пройде ще у цьому році, попередньо називали 5-10 числа грудня. Проводити Собор буде один з двох його екзархів в Україні. На Соборі за участю єпископів із УПЦ (КП), УПЦ (МП) та УАПЦ повинні прийняти рішення про створення нової церкви і вибрати її предстоятеля.

Оскільки текст томосу про автокефалію і прописані у ньому процедури на даний момент невідомі, далі є два сценарії. Згідно з першим, предстоятель новоствореної церкви вирушить у Стамбул, де після спільної служби з Вселенським патріархом отримає від нього томос. Це, теоретично, може відбутися ще до кінця цього року.

Якщо ж буде потрібно якесь остаточне рішення з надання томосу, процес буде тривати довше, і автокефалію нададуть на початку наступного року, після того, як у січні пройде черговий синод Константинопольського патріархату.

У будь-якому випадку, до оголошення дати об'єднавчого Собору слід вирішити ряд принципових моментів, пов'язаних зі створенням нової церкви. Перш за все, її назва. В УПЦ (КП) спочатку відстоювали варіант "Українська православна церква", але на Фанарі вважають більш влучною назву "Православна церква в Україні".

Більш принциповим є питання про устрій нової церкви. Навесні-влітку цього року передбачалося, що її предстоятель отримає найвищий у православному світі патріарший статус. Цю позицію відстоювали, перш за все, в оточенні глави УПЦ (КП) Філарета. Зараз, швидше за все, мова піде про створення не патріархату, а архієпископату або митрополії, повідомляв раніше РБК-Україна предстоятель УАПЦ митрополит Макарій.

"Яким буде устрій церкви – Собор вирішить. У нас є принципова позиція щодо збереження патріаршої традиції, так і міркування на рахунок узгодження наших переконань з потребами міжправославного визнання", - говорив виданню архієпископ УПЦ (КП) Євстратій (Зоря).

Справа у тому, що для нової церкви буде важливо, хоч і не обов'язково, отримати визнання від інших помісних церков, крім Вселенського патріархату. І не всі їх предстоятелі відразу готові погодитися з патріаршим статусом нової української церкви. При цьому деякі церкви, які, як вважається входять в орбіту впливу Руської православної церкви, наприклад, Сербська, Антіохійська, Олександрійська, відкрито засудили процес надання автокефалії для України. Втім, на розрив відносин з Вселенським патріархом за прикладом РПЦ ніхто з них не пішов.

Перед об'єднавчим Собором потрібно буде погодити й проект статуту нової церкви. Раніше з цього приводу виникали конфлікти між предстоятелями УАПЦ і УПЦ (КП). Макарій дорікав Філарета у тому, що той хоче нав'язати свій проект документа. Судячи з офіційним повідомленням з останнього синоду Константинопольського патріархату, там вирішили взяти процес у свої руки і самим запропонувати проект статуту.

Найважливіше питанням, по якому, згідно інформації джерел РБК-Украина, так і не досягнуто згоди – хто буде очолювати нову церкву і хто буде входити в її синод. Тут потрібно збалансувати інтереси трьох нинішніх українських церков – УПЦ (КП), УПЦ (МП) та УАПЦ, а також Константинопольського патріархату.

Спочатку абсолютним фаворитом виглядав Філарет. Тим більше, що на об'єднавчому Соборі єпископи УПЦ КП опиняться в більшості – їх буде більше 40. Тоді як УАПЦ представлять 14 єпископів, і від трьох до десяти єпископів - УПЦ (МП). Але джерела РБК-Україна, близькі до переговорів щодо автокефалії, стверджують, що головою нової церкви може стати і інший єпископ, приміром, патріарший намісник з УПЦ (КП) Епіфаній або митрополит Симеон з УПЦ (МП). Не виключений варіант, що церкву очолить представник від Вселенського патріарха, до прикладу, один з двох екзархів, архієпископ Данило або єпископ Іларіон.