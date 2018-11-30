Томос для Украины: какое решение принял синод Вселенского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию церкви в Украине (УНИАН)

Процесс создания поместной православной церкви в Украине продолжается. На заседании синода Константинопольского (Вселенского) патриархата в Стамбуле 27-29 ноября "украинский вопрос" рассматривался, но дату проведения объединительного Собора, на котором и будет создана новая церковь, пока не назвали. После синода президент Петр Порошенко объявил, что решение о создании автокефальной церкви принято, а текст томоса – грамоты об автокефалии - уже утвержден. О том, какие решения на самом деле были приняты на синоде в Стамбуле – в материале РБК-Украина.

В ожидании томоса

Дата проведения объединительного Собора несколько раз переносилась. В последний раз в СМИ называли даты 22-23 ноября. Но 19 ноября Константинопольский патриархат объявил, что с датой должны определиться на ближайшем заседании священного синода.

"Процесс подготовки к Собору православной церкви в Украине продолжается, и конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления священному синоду Вселенского патриархата", - говорилось в сообщении. В свою очередь, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, курирующий эту тему со стороны украинской власти, заявил, что на этом же синоде планируется утверждение и текста томоса об автокефалии.

Но ни даты, ни официального текста документа по окончанию синода Вселенского патриархата в стамбульском районе Фанар объявлено не было. "В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи патриаршего и синодального томоса, святой и священный синод подготовил проект устава Украинской церкви", - сказано в документе, опубликованном по итогам заседания.

Многие украинские СМИ преподнесли эту новость, словно томос об автокефалии уже предоставили. Но на самом деле Вселенский патриархат лишь в очередной раз подтвердил свое прежнее решение даровать автокефалию и подготовил проект устава – своего рода "церковную конституцию", которая будет определять уклад будущей церкви. Сам этот документ обнародован не был. О дате будущего Собора тоже ничего не было сказано, как и об утверждении текста томоса.

Спустя полчаса после заявления Вселенского патриархата, с телеобращением выступил Петр Порошенко. Президент заявил, что текст томоса был утвержден синодом. Также, по его словам, было принято решение о проведении объединительного Собора, дату которого в ближайшее время должен объявить Вселенский патриарх Варфоломей. "Остался всего один шаг до завершения этого процесса. Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести Объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского патриарха", - заявил Порошенко.

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий также сообщил, что, по его информации, "рабочая дата" Собора была утверждена на синоде. Ростислав Павленко объяснил, что до вручения томоса об автокефалии текст документа не может быть обнародован. "Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора получит из рук Вселенского патриарха томос - грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - заявил он в четверг вечером.

Также, по словам Павленко, проект устава новой церкви, утвержденный на синоде, базируется как раз на основе положений томоса об автокефалии. В самом Вселенском патриархате эти заявления пока никак не прокомментировали.

В Украинской православной церкви (Киевского патриархата) заявили, что ожидают подробной информации о принятых Вселенским патриархатом решениях. "Киевский патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будут успешно завершена подготовительная работа, Собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрания предстоятеля церкви и утверждения устава. После чего, в соответствии с ранее объявленными Вселенским патриархатом решениями, томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви", - говорится в сообщении УПЦ КП.

Решения последнего синода Вселенского патриархата критически прокомментировали в РПЦ. "Становится заметно, что действия Константинополя носят сознательно затяжной характер и не приводят к столь ожидаемым наивными людьми результатам… По сути все давно понятно – у Константинополя нет никаких реальных возможностей и никакой реальной поддержки проекта автокефалии", - заявил пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков. В УПЦ (МП) решение синода Вселенского патриархата пока не коментировали.

Спорные моменты

Если на заседании синода действительно был утвержден текст томоса и принято принципиальное решение о созыве Собора украинских епископов, дальнейший ход событий должен выглядеть следующим образом. Вселенский патриарх Варфоломей объявит дату Собора, вероятнее всего, он пройдет еще в этом году, предварительно называли 5-10 числа декабря. Проводить Собор будет один из двух его экзархов в Украине. На Соборе с участием епископов из УПЦ (КП), УПЦ (МП) и УАПЦ должны принять решение о создании новой церкви и выбрать ее предстоятеля.

Поскольку текст томоса об автокефалии и прописанные в нем процедуры на данный момент неизвестны, дальше есть два сценария. Согласно первому, предстоятель новосозданной церкви отправится в Стамбул, где после совместной службы со Вселенским патриархом получит от него томос. Это, теоретически, может состояться еще до конца этого года.

Если же потребуется некое окончательное решение по предоставлению томоса, процесс будет длиться дольше, и автокефалию предоставят в начале следующего года, после того, как в январе пройдет очередной синод Константинопольского патриархата.

В любом случае, до объявления даты объединительного Собора предстоит решить ряд принципиальных моментов, связанных с созданием новой церкви. Прежде всего, ее название. В УПЦ (КП) изначально отстаивали вариант "Украинская православная церковь", но на Фанаре считают подходящим название "Православная церковь в Украине".

Более принципиален вопрос об укладе новой церкви. Весной-летом этого года предполагалось, что ее предстоятель получит самый высокий в православном мире патриарший статус. Эту позицию отстаивали, прежде всего, в окружении главы УПЦ (КП) Филарета. Сейчас, скорее всего, речь пойдет о создании не патриархата, а архиепископата или митрополии, сообщал ранее РБК-Украина предстоятель УАПЦ митрополит Макарий.

"Каким будет уклад церкви – решит Собор. У нас есть как принципиальная позиция по сохранению патриаршей традиции, так и соображения на счет согласования наших убеждений с потребностями межправославного признания", - говорил изданию архиепископ УПЦ (КП) Евстратий (Зоря).

Дело в том, что для новой церкви будет важно, хоть и не обязательно, получить признание от других поместных церквей, помимо Вселенского патриархата. И не все их предстоятели сразу готовы согласиться с патриаршим статусом новой украинской церкви. При этом некоторые церкви, которых считают входящими в орбиту влияния Русской православной церкви, например, Сербская, Антиохийская, Александрийская, открыто осудили процесс предоставления автокефалии для Украины. Впрочем, на разрыв отношений с Вселенским патриархом по примеру РПЦ никто из них не пошел.

Перед объединительным Собором нужно будет согласовать и проект устава новой церкви. Ранее по этому поводу возникали конфликты между предстоятелями УАПЦ и УПЦ (КП). Макарий упрекал Филарета в том, что тот хочет навязать свой проект документа. Судя по официальному сообщению по результатам последнего синода Константинопольского патриархата, там решили взять процесс в свои руки и самим предложить проект устава.

Самый важный вопрос, по которому, согласно информации источников РБК-Украина, так и не достигнуто согласие – кто будет возглавлять новую церковь и кто будет входить в ее синод. Здесь предстоит сбалансировать интересы трех нынешних украинский церквей – УПЦ (КП), УПЦ (МП) и УАПЦ, а также Константинопольского патриархата.

Изначально абсолютным фаворитом выглядел Филарет. Тем более, что на объединительном Соборе епископы УПЦ КП окажутся в большинстве – их будет более 40. Тогда как УАПЦ представят 14 епископов, и от трех до десятка епископов – УПЦ (МП). Но источники РБК-Украина, близкие к переговорам по автокефалии, утверждают, что главой новой церкви может стать и другой епископ, к примеру, патриарший наместник из УПЦ (КП) Епифаний или митрополит Симеон из УПЦ (МП). Не исключен вариант, что церковь возглавит и представитель от Вселенского патриарха, к примеру, один из двух экзархов, архиепископ Даниил или епископ Илларион.