В Токмаке оккупанты ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ, - Генштаб

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак, на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

Кроме того, представители ФСБ, во время обысков помещений, угрожают местным гражданам потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.