В Токмаке россияне угрожают вывезти детей в Россию в случае отказа от "паспортизации"

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную паспортизацию среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Самих родителей угрожают отправить в Васильевку Запорожской области.

"Так, в городе Токмак, российская оккупационная так называемая власть, вместе с представителями российской ФСБ, угрожает местным гражданам Украины, которые отказались от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, россияне приняли закон, разрешающий "прекратить" гражданство Украины для украинцев на временно оккупированных территориях. Как отметили в МИД, соответствующий шаг, является ничтожной попыткой легитимизировать свою попытку аннексии.

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