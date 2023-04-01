У Токмаці окупанти обмежують пересування мешканців, які не отримали паспорт РФ , - Генштаб

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто.

Окрім того, представники ФСБ, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.