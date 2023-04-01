В Токмаке оккупанты ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ, - Генштаб
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики ограничивают передвижение жителей, не получивших российские паспорта и угрожающих потерей работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак, на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.
Кроме того, представители ФСБ, во время обысков помещений, угрожают местным гражданам потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную "паспортизацию" среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.
Также ранее мы писали, что оккупанты угрожают физической расправой жителям Херсонской области, если они не захотят получать паспорт РФ.
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