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В Токмаке оккупанты ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ, - Генштаб

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Токмак, Запорожская область, Суббота 01 апреля 2023 18:48
В Токмаке оккупанты ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ, - Генштаб Фото: в Токмаке оккупанты ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские захватчики ограничивают передвижение жителей, не получивших российские паспорта и угрожающих потерей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак, на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

Кроме того, представители ФСБ, во время обысков помещений, угрожают местным гражданам потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную "паспортизацию" среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.

Также ранее мы писали, что оккупанты угрожают физической расправой жителям Херсонской области, если они не захотят получать паспорт РФ.

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