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У Токмаці окупанти обмежують пересування мешканців, які не отримали паспорт РФ , - Генштаб

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Токмак, Запорізька область, Субота 01 квітня 2023 18:48
У Токмаці окупанти обмежують пересування мешканців, які не отримали паспорт РФ , - Генштаб Фото: у Токмаці окупанти обмежують пересування мешканців, які не отримали паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Токмаці Запорізької області російські загарбники обмежують пересування мешканців, які не отримали російські паспорти та погрожують втратою роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто.

Окрім того, представники ФСБ, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову "паспортизацію" серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.

Також раніше ми писали, що окупанти погрожують фізичною розправою жителям Херсонської області, якщо вони не захочуть отримувати паспорт РФ.

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