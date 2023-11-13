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В Токмаке произошла серия взрывов

Запорожье, Понедельник 13 ноября 2023 12:53
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В Токмаке произошла серия взрывов Фото: Токмаке произошла серия взрывов 13 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 ноября, в Токмаке Запорожской области прогремели сразу два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Токмак. Жители сообщают о по меньшей мере трех громких взрывах в пригороде", - рассказал он.

Федоров предположил, что, по-видимому, произошел "камыш", "сверзвук" и "певео".

Ситуация в Токмаке

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

В то же время по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступление в западной части Запорожской области.

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