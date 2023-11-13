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У Токмаку сталася серія вибухів

Запоріжжя, Понеділок 13 листопада 2023 12:53
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У Токмаку сталася серія вибухів Фото: у Токмаку сталася серія вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали одразу два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Токмак. Мешканці повідомляють про щонайменше три гучних вибухи в передмісті", - розповів він.

Федоров припустив, що, мабуть, стався "камиш", "свєрззвук" і "певео".

Ситуація у Токмаку

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

Водночас за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області.

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