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У США спростували публікації про пропозицію Японії приєднатися до оборонного альянсу AUKUS

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Четвер 14 квітня 2022 04:14
У США спростували публікації про пропозицію Японії приєднатися до оборонного альянсу AUKUS Фото: Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прессекретар Білого дому Джен Псакі спростувала інформацію, опубліковану в японських ЗМІ, про те, що Японія отримала неофіційну пропозицію про приєднання до Індо-Тихоокеанського оборонного альянсу AUKUS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Псакі під час брифінгу.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності", - підкреслила Псакі.

За її словами, пріоритетом для країн, що входять в AUKUS - Австралія, США і Великобританія - є узгодження деталей програми зі спільної розробки передових озброєнь і це не має на увазі включення в союз Японії.

Нагадаємо, що Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включаючи, для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.

Ми також писали про те, що у світі альянсів, таких як AUKUS, з часом ставатиме все більше.

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