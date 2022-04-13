Японії запропонували приєднатися до оборонного альянсу AUKUS, - ЗМІ

Японія отримала неофіційну пропозицію про приєднання до індо-Тихоокеанського оборонного альянсу AUKUS. Його членами є Австралія, США і Великобританія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Sankei.

За даними ЗМІ, країни AUKUS зацікавлені у використанні японських технологічних можливостей. Зокрема, для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби. Також члени альянсу хочуть співпрацювати у сферах кібернетики, квантових технологій та штучного інтелекту. В уряді Японії існують позитивні думки про приєднання до альянсу. Однак влада все ж має намір оцінити ефект від участі, оскільки існують двосторонні рамки співпраці з трьома країнами.