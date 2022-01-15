ru ua
Нд, 16 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Двох зятів Назарбаєва звільнили з казахських нацкомпаній

Новость на русском →
Нурсултан, Субота 15 січня 2022 13:33
Двох зятів Назарбаєва звільнили з казахських нацкомпаній Фото: перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (nazarbaev.kz)
Автор: Сергей Новиков

З казахських національних компаній звільнили двох зятів першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Причина звільнення поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання ORDA.

Видання з посиланням на джерела пише про звільнення генерального директора і голови правління АТ "Казтрансойл" Дімаша Досанова. Він є чоловіком Алії Назарбаєвої - молодшої дочки першого президента. Досанов зайняв високу посаду в серпні 2016 року, незабаром після весілля.

Також повідомляється про звільнення голови правління АТ НК" КазТрансГаз " Кайрата Шаріпбаєва, який є чоловіком Даріги Назарбаєвої (старшої дочки).

Зазначимо, фонд "Самрук-Казина" офіційно підтвердив звільнення Досанова і Шаріпбаєва.

Нагадаємо, на початку 2022 року Казахстан охопили масові протести і заворушення, і перший президент Нурсултан Назарбаєв жодного разу не виступив публічно, хоча має титул єлбаси - довічного лідера нації. Місцеві ЗМІ припускали, що він сім'єю залишив країну, але у Назарбаєва заявляли, що він знаходиться в столиці.

Примітно, що учасники протестів у Казахстані зносили пам'ятники Назарбаєву, який з 1989 року протягом 30 років керував країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Назарбаев
NEWS
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України