Двох зятів Назарбаєва звільнили з казахських нацкомпаній

З казахських національних компаній звільнили двох зятів першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Причина звільнення поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал видання ORDA.

Видання з посиланням на джерела пише про звільнення генерального директора і голови правління АТ "Казтрансойл" Дімаша Досанова. Він є чоловіком Алії Назарбаєвої - молодшої дочки першого президента. Досанов зайняв високу посаду в серпні 2016 року, незабаром після весілля.

Також повідомляється про звільнення голови правління АТ НК" КазТрансГаз " Кайрата Шаріпбаєва, який є чоловіком Даріги Назарбаєвої (старшої дочки).

Зазначимо, фонд "Самрук-Казина" офіційно підтвердив звільнення Досанова і Шаріпбаєва.