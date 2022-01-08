У Назарбаєва спростували втечу з Казахстану, він знаходиться в столиці

Інформація про те, що перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв залишив країну, не відповідає дійсності. Його прес-секретар Айдос Укібай зазначає, що він знаходиться в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання NUR.kz.

"Просимо не поширювати завідомо неправдиву і спекулятивну інформацію. Єлбаси (титул Назарбаєва, - ред.) проводить ряд консультативних зустрічей і знаходиться на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - повідомив Укібай. За його словами, Назарбаєв "закликає всіх згуртуватися навколо" Токаєва для забезпечення цілісності Казахстану. Також прес-секретар підкреслив, що перший президент провів телефонні переговори з главами дружніх держав.