Протести в Казахстані: у містах знімають таблички з ім'ям Назарбаєва

У містах Казахстан з житлових будинків і будівель організацій почали знімати таблички, де згадується ім'я екс-президента Нурсултана Назарбаєва. Їх почали знімати вже після протестів у перші дні січня.

Видання наводить як приклад мармурову табличку біля будівлі Фонду Нурсултана Назарбаєва звідки зникли написи "Фонд Нурсултана Назарбаєва" та "Nursultan Nazarbayev qory" (ті ж слова казахською).



У залі нарад будівлі поліції Алма-Ати також прибрали вказівку авторства під викладеною цитатою екс-президента. На місце, де було вказано ім'я Назарбаєва помістили фотографію з наради за участю чинного президента Касим-Жомарта Токаєва.



Також зазначається, що в Алма-Аті місцева влада ще не відновила таблички з ім'ям Назарбаєва на проспекті, який носить його ім'я.