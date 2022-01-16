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Протести в Казахстані: у містах знімають таблички з ім'ям Назарбаєва

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Казахстан, Неділя 16 січня 2022 01:21
Протести в Казахстані: у містах знімають таблички з ім'ям Назарбаєва Фото: у містах Казахстану знімають таблички з ім'ям Назарбаєва ( t.me/nexta live)
Автор: Наталья Скороход

У містах Казахстан з житлових будинків і будівель організацій почали знімати таблички, де згадується ім'я екс-президента Нурсултана Назарбаєва. Їх почали знімати вже після протестів у перші дні січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КазТАГ.

Видання наводить як приклад мармурову табличку біля будівлі Фонду Нурсултана Назарбаєва звідки зникли написи "Фонд Нурсултана Назарбаєва" та "Nursultan Nazarbayev qory" (ті ж слова казахською).

У залі нарад будівлі поліції Алма-Ати також прибрали вказівку авторства під викладеною цитатою екс-президента. На місце, де було вказано ім'я Назарбаєва помістили фотографію з наради за участю чинного президента Касим-Жомарта Токаєва.

Також зазначається, що в Алма-Аті місцева влада ще не відновила таблички з ім'ям Назарбаєва на проспекті, який носить його ім'я.

Нагадаємо, що родичів Назарбаєва звільнили з провідних посад нацкомпаній. Йдеться про його зятів,

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