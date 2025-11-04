Идут ожесточенные бои. В ГУР рассказали детали операции в Покровске

Ситуация на фронте

Напомним, сейчас основное внимание российских оккупантов сосредоточено на Покровском направлении. Враг хочет взять Покровск и близлежащие населенные пункты в окружение.

К тому же боевые действия продолжаются в самом Покровске, куда удалось проникнуть российским солдатам.

По информации источников РБК-Украина, в город могли прорваться около тысячи российских оккупантов.

Вчера, 3 ноября, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские воины остановили продвижение врага на севере Покровска и не допустили перерезания важной с точки зрения логистики дороги.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.