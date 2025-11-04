RU

Идут ожесточенные бои. В ГУР рассказали детали операции в Покровске

Фото: в ГУР рассказали детали операции в Покровске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Также продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины.

"В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", - добавили в ГУР.

 

Ситуация на фронте

Напомним, сейчас основное внимание российских оккупантов сосредоточено на Покровском направлении. Враг хочет взять Покровск и близлежащие населенные пункты в окружение.

К тому же боевые действия продолжаются в самом Покровске, куда удалось проникнуть российским солдатам.

По информации источников РБК-Украина, в город могли прорваться около тысячи российских оккупантов.

Вчера, 3 ноября, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские воины остановили продвижение врага на севере Покровска и не допустили перерезания важной с точки зрения логистики дороги.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.

Донецкая областьПокровскГУРВторжение России в Украину