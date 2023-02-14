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Испания обучит более полсотни украинских военных на Leopard 2, - глава Минобороны

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 20:53
Испания обучит более полсотни украинских военных на Leopard 2, - глава Минобороны Фото: Испания обучит более полсотни украинских военных на Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испанские инструкторы обучат 55 украинских защитников управлять немецким танком Leopard 2A4. Первые солдаты поедут туда на этой или следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais, об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

"В течение этой недели или в начале следующей недели украинские военные прибудут и пройдут обучение в Испании по использованию Leopard, с одной стороны, а также по обслуживанию, что очень важно, потому что они требуют ежедневного обслуживания", - заявила Роблес после прибытия в Брюссель на встречу глав Минобороны стран НАТО.

Она также пока не назвала число танков, которые Испания намерена передать Украине, отметив, что этот вопрос должен быть согласован с союзниками. По ее словам, обучение украинских военных займет от двух до двух с половиной месяцев.

При этом министр ответила и на вопрос возможной передачи Украине истребителей.

"Украина запросила самолеты, которых у Испании нет и, следовательно, в этой области мы помочь не можем", - рассказала Роблес.

Напомним, еще 25 января Роблес официально подтвердила, что ее страна намерена передать танки Leopard 2 Украине.

Также мы писали, что, по словам Роблес, Leopard 2 от Испании доставят в Украину в марте 2023 года.

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