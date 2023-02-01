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В Испании уже начали восстанавливать Leopard для отправки в Украину, - СМИ

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Среда 01 февраля 2023 22:53
В Испании уже начали восстанавливать Leopard для отправки в Украину, - СМИ Иллюстративное фото: в Испании уже начали восстанавливать Leopard для отправки в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испанское оборонное предприятие уже начало восстанавливать пять танков Leopard 2A4, которые планируется отправить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

По информации издания, техническое обслуживание танков было поручено провести подрядчику Santa Barbara Sistemas, который является одним из основных поставщиков для испанской армии. Компания также занимается сборкой танков Leopard 2E.

В издании уточняют, что компания уже перевезла часть боевых машин из Сарагосы, где они хранились 10 лет, на свои заводы в Севильи.

При этом сроки восстановления танков и их отправки в Украину пока не называют.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Испания хочет передать Украине от 4 до 6 танков Leopard 2A4 в рамках первых поставок.

Также мы писали, что Минобороны Испании анонсировало передачу Украине 20 бронетранспортеров M113.

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