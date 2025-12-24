На фоне дела о госизмене: эксперт об изменении риторики Порошенко в отношении Коломойского

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко изменил публичную позицию по отношению к олигарху Игорю Коломойскому. Их "ситуативный союз" может быть основан на резонансных судебных делах и попытках повлиять на политическую ситуацию в стране.

"Бывшие враги Порошенко и Коломойский стали ситуативными союзниками", - отмечает эксперт.

По словам Олещука, это происходит на фоне уголовных производств, в рамках которых обоих обвиняют в нанесении значительных убытков государству и гражданам. В частности, в отношении Порошенко рассматривается дело о государственной измене за ведение бизнеса с РФ, тогда как Коломойский является фигурантом производств, связанных с финансовыми преступлениями и обвинениями в заказном убийстве. Судебные процессы по этим делам происходят почти одновременно.

Отдельное внимание эксперт обратил на деятельность медиа-ресурсов, которые он связывает с окружением Порошенко. Поскольку в публикациях этих медиа произошло изменение тональности по отношению к Коломойскому в сравнении с предыдущими годами - теперь больше внимания уделяется его защите.

В этих публикациях, как отмечает Олещук, бизнесмен представляется в более положительном или оправдательном контексте, несмотря на наличие судебных решений и уголовных производств, в которых он фигурирует.

"При этом Петра (Порошенко, - ред.) не останавливает даже то, что Коломойский обвиняется в заказном убийстве юриста, который отказался фальсифицировать документы в его пользу", - отмечает Петр Олещук.

По словам политического эксперта, публичная позиция Порошенко по отношению к Коломойскому связана с его желанием избежать тюремного заключения.

"Основная причина, почему Порошенко поддерживает Коломойского, ясна. Ему нужно посеять хаос в стране, чтобы спастись от тюрьмы за госизмену. И боится Порошенко не просто так", - высказывает мнение Олещук.

Он добавляет, что, по данным открытых источников, Порошенко остается в списке богатейших политиков-олигархов Украины, а его финансовые активы в последние годы росли. Так, согласно информации издания NV, в 2025 году он стал первым богатейшим политиком-олигархом Украины. За два года войны обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к 1,5 млрд долларов.

Однако, по словам Олещука, действующие санкции усложняют Порошенко оперативное управление частью средств.

"Поэтому он ищет разные "схемы". Отсюда и попытки фиктивно расстаться с женой, переписав имущество на нее, и периодические денежные "подарки" в размере 1 млн долларов военнообязанным сыновьям, которые скрываются в Лондоне с начала полномасштабного вторжения", - считает эксперт.

Петр Олещук также высказывает мнение, что нынешняя публичная активность Петра Порошенко может быть связана с внутриполитическими процессами.

"Поэтому складывается так, что единственное спасение Петра от тюрьмы - это свержение государственной власти и хаос в стране. Кроме войны извне, Порошенко очень выгодна политическая война внутри. Он готов даже возглавить эту войну. Стать главкомом армии из таких, как Коломойский", - пишет Олещук.

По его убеждению, Петр Порошенко "старается толкать страну в пропасть всем, чем может". В частности, речь идет о взаимодействии с Игорем Коломойским, зарубежных визитах с критикой в ​​адрес действующего президента, а также о деятельности его соратника по партии Алексея Гончаренко, которую автор расценивает как "подрывающее доверие к ВСУ".

Олещук считает, что основными мотивами политика являются сохранение активов и продолжение бизнес-деятельности в Украине. В перспективе же он не исключает выезд Порошенко за границу - в Великобританию или Испанию, где проживают его родственники и окружение.