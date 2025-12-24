На тлі справи про держзраду: експерт про зміну риторики Порошенка щодо Коломойського
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко змінив публічну позицію щодо олігарха Ігоря Коломойського. Їх "ситуативний союз" може бути заснований на резонансних судових справах та спробах вплинути на політичну ситуацію в країні.
Як пише РБК-Україна, про це заявив політичний експерт Петро Олещук.
"Колишні вороги Порошенко та Коломойський стали ситуативними союзниками", - зазначає експерт.
За словами Олещука, це відбувається на тлі кримінальних проваджень, у межах яких обом закидають завдання значних збитків державі та громадянам. Зокрема, щодо Порошенка розглядається справа про державну зраду за ведення бізнесу із РФ, тоді як Коломойський є фігурантом проваджень, пов’язаних із фінансовими злочинами та обвинуваченнями у замовному вбивстві. Судові процеси у цих справах відбуваються майже одночасно.
Окрему увагу експерт звернув на діяльність медіаресурсів, які він пов’язує з оточенням Порошенка. Адже у публікаціях цих медіа відбулася зміна тональності щодо Коломойського порівняно з попередніми роками - тепер більше уваги приділяється його захисту.
У цих публікаціях, як зазначає Олещук, бізнесмен подається в більш позитивному або виправдальному контексті, попри наявність судових рішень та кримінальних проваджень, у яких він фігурує.
"При цьому Петра (Порошенка, - ред.) не зупиняє навіть те, що Коломойський обвинувачується у замовному вбивстві юриста, який відмовився фальшувати документи на його користь", - наголошує Петро Олещук.
За словами політичного експерта, публічна позиція Порошенка щодо Коломойського пов'язана з його бажанням уникнути тюремного ув'язнення.
"Основна причина, чому Порошенко підтримує Коломойського, зрозуміла. Йому потрібно посіяти хаос в країні, щоб врятуватися від тюрми за держзраду. І боїться Порошенко не просто так", - висловлює думку Олещук.
Він додає, що, за даними відкритих джерел, Порошенко залишається у списку найбагатших політиків-олігархів України, а його фінансові активи за останні роки зростали. Так, згідно з інформацією видання NV, у 2025 році він став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до 1,5 млрд доларів.
Проте за словами Олещука, чинні санкції ускладнюють Порошенку оперативне управління частиною коштів.
"Тому він шукає різні "схеми". Звідси й спроби фіктивно розлучитися з дружиною, переписавши майно на неї, і періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення", - вважає експерт.
Петро Олещук також висловлює думку, що нинішня публічна активність Петра Порошенка може бути пов’язана з внутрішньополітичними процесами.
"Тому складається так, що єдиний порятунок Петра від тюрми - це повалення державної влади та хаос в країні. Окрім війни ззовні, Порошенку дуже вигідна політична війна всередині. Він готовий навіть очолити цю війну. Стати головкомом армії із таких, як Коломойський", - пише Олещук.
На його переконання, Петро Порошенко "намагається штовхати країну у прірву усім, чим може". Зокрема, йдеться про взаємодію з Ігорем Коломойським, закордонні візити з критикою на адресу чинного президента, а також діяльність його соратника по партії Олексія Гончаренка, яку автор розцінює як таку, що "підриває довіру до ЗСУ".
Олещук вважає, що основними мотивами політика є збереження активів та продовження бізнес-діяльності в Україні. У перспективі ж він припускає виїзд Порошенка за кордон - до Великої Британії або Іспанії, де проживають його родичі та оточення.
Нагадаємо, у жовтні 2025 в Україні розпочався суд над нардепом Петром Порошенком. Його звинувачують у державній зраді через торгівлю вугіллям із терористами ОРДЛО за часів його президентства.
Також раніше повідомлялося, що Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів, визнавши їх винними у масштабному шахрайстві.