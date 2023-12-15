На фоне расследования уклонения от санкций. Российские компании стали уходить с Кипра, - СМИ

Отмечается, что деятельностью российских олигархов на Кипре заинтересовалось Федеральное бюро расследований США.

О ком идет речь

Вчера о планах покинуть Кипр объявила TCS Group Holding. Это головная компания "Тинькофф банка", которой владеет подсанкционный олигарх Владимир Потанин.

"С Кипра, где TCS Group была зарегистрирована с 2006 года, компания планирует переехать в один из "российских офшоров", созданных на островах Октябрьский в Калининграде и Российский в Приморье", - пишет издание.

Кто еще может покинуть остров

Уже сегодня решение о переезде с Кипра в Россию должны принять акционеры Etalon Group. Это одна из крупнейших девелоперских компаний России.

Главным акционером Etalon является российский олигарх Владимир Евтушенков, который находится под санкциями Великобритании и Украины.

Американцы помогут Кипру преодолеть уклонение от санкций

С начала 2023 года по меньшей мере десять крупнейших российских компаний решили покинуть Кипр.

Компании покидают остров на фоне визита на остров агентов Федерального бюро расследований США. По данным СМИ, вместе с чиновниками службы по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина они намерены помочь местным властям разобраться со способами уклонения россиян от санкций.

"Власти Кипра еще весной начали расследование российского присутствия на острове, открыв всего 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов", - говорится в материале.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

На днях в Европейском союзе предложили криминализировать уклонение от санкций блока. За помощь России в их обходе можно будет попасть в тюрьму на пять лет.