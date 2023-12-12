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Совет ЕС предложил сажать в тюрьму тех, кто помогает России уклоняться от санкций

Вторник 12 декабря 2023 17:30
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Совет ЕС предложил сажать в тюрьму тех, кто помогает России уклоняться от санкций Архивное фото: Совет ЕС предложил сажать в тюрьму тех, кто помогает России уклоняться от санкций (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

В Европейском союзе предложили криминализировать санкции блока. За помощь России в их обходе можно будет попасть в тюрьму на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

"Испанское председательство в Совете и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные преступления и наказание за нарушение санкций Евросоюза. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это приобретает особое значение в контексте агрессивной войны России против Украины.

Детали закона

Закон предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:

  • помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки;
  • торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС;
  • предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
  • сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим лицом или органом, находящимся под санкциями ЕС.

Подстрекательство, пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление. Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена умышленно, но и в случае серьезной небрежности.

Нарушителей будут отправлять в тюрьму

В Совете ЕС указали, что государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными наказаниями.

В случае умышленного нарушения меры пресечения максимальное наказание должно предусматривать лишение свободы.

"В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные в этой директиве, карались максимальным наказанием в виде тюремного заключения не менее одного года или не менее пяти лет тюремного заключения, в зависимости от преступления", - говорится в релизе.

Государства-члены могут принять решение о применении законов, предусматривающих более суровые наказания. Кроме тюремного заключения, те, кто нарушил ограничительные меры ЕС, могут быть оштрафованы.

Что еще предложил Совет ЕС

Переговорщики Совета и Европейского парламента согласились, что юридические лица также могут быть привлечены к ответственности за преступления, определенные в этой директиве. Это будет тот случай, когда такое преступление было совершено - в их пользу - человеком, занимающим руководящую должность в организации.

Юридическим лицам, нарушающим ограничительные меры, придется столкнуться с санкциями, которые включают дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.

Государства-члены также должны активизировать свои усилия, чтобы обеспечить соблюдение санкций ЕС. С этой целью они будут обязаны предусмотреть срок исковой давности, то есть сроки, в течение которых должен быть возбужден судебный иск, что позволит обеспечить надлежащее правоприменение. Государствам-членам также необходимо принять меры по замораживанию и конфискации доходов, полученных в результате нарушения санкций.

Предварительное соглашение теперь будет представлено представителям стран-членов (Coreper) на одобрение. В случае одобрения текст будет официально принят как Советом, так и Европейским парламентом.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению от санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотников на миллионы евро.

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