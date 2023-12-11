Беларусь в обход санкций поставляет западные авто премиум-класса для России, - расследование

После начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Бюро", "Верстки" и "Киберпартизан".

Расследователи изучили данные таможенной службы и обнаружили, что через Беларусь в Россию ввезли около тысячи легковых автомобилей из Европы и США на сумму более 100 миллионов долларов.

Отмечается, что санкции запрещают поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро, однако при этом на Беларусь ограничения не распространяются.

Таким образом журналисты выяснили, что белорусские компании воспользовались этой лазейкой и организовали "параллельный импорт" премиальных западных машин.

В расследовании отмечено, что после начала войны и последующих санкций в отношении России, поставки машин из ЕС в Беларусь выросли в четыре раза - почти до 1,5 миллиарда евро, а в 2023 году - превысили 1,7 миллиарда евро.

Какие марки авто импортировали в РФ в обход санкций

В таможенных декларациях страной происхождения этих машин указаны Германия, США, Великобритания, Италия, Швеция, Австрия, Ирландия, Бельгия, а производителями - заводы Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo и другие.

За девять месяцев 2023 года из этих стран в Беларусь вывезли около 60 тысяч машин.

"Поставщики" люкс-автомобилей в РФ

Как отмечается в расследовании, поставкой премиальных автомобильных западных брендов из Беларуси в Россию занимаются более 30 белорусских компаний. По меньшей мере, пять из них связаны с белорусскими властями.

Так, компанией "Зип-Лайн" владеет Андрей Пискарев. Он начинал карьеру в белорусском МИДе, а после работал на влиятельного бизнесмена Юрия Чижа, которого называли "кошельком" Лукашенко.

"Зип-Лайн" поставляла в Россию автомобили Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley на общую сумму около 5 миллионов долларов.

Еще одна компания связана с белорусскими властями - "Атлант-М Британия". С января по октябрь этого года фирма поставила в Россию автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие почти на 5 миллионов долларов.

В то же время компания "Кастом-Сервис", во главе с заместителем председателя Ассоциации таможенных представителей Беларуси Виталием Соболевским, за десять месяцев 2023 года экспортировала люксовые авто из Беларуси в Россию на сумму более 8,5 миллиона долларов.

Также в расследовании выяснили, что сын бывшего высокопоставленного военнослужащего внутренних войск Игоря Дзеранова - Феликс Дзеранов - владеет компанией "Техно-Джет Груп", которая согласно таможенным данным, поставляла в Россию премиальные автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche немецкого производства. Общая стоимость автомобилей – более 15 миллионов долларов.