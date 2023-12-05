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Россия вместе с Ираном договорились "противодействовать" санкциям стран Запада

Вторник 05 декабря 2023 18:11
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Россия вместе с Ираном договорились "противодействовать" санкциям стран Запада Архивное фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий "односторонних принудительных мер", - сказал Лавров.

Он назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

Также он обвинил США и их союзников и назвал введенные против РФ санкции за войну против Украины "подменой дипломатии".

Санкции против России и Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против России и Ирана за причастность к войне против Украины и нарушение прав человека. Однако страны постоянно пытаются обходить введенные ограничения.

Сегодня стало известно, что правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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