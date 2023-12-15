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На тлі розслідування ухилення від санкцій. Російські компанії стали йти з Кіпру, - ЗМІ

Архівне фото: Російські компанії стали йти з Кіпру (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські компанії стали залишати Кіпр, після того як влада острова почала розслідування порушення санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Moscow Times.

Зазначається, що діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося Федеральне бюро розслідувань США.

Про кого йдеться

Учора про плани покинути Кіпр оголосила TCS Group Holding. Це головна компанія "Тінькофф банку", якою володіє підсанкційний олігарх Володимир Потанін.

"З Кіпру, де TCS Group була зареєстрована з 2006 року, компанія планує переїхати в один із "російських офшорів", створених на островах Октябрський у Калінінграді та Російський у Примор'ї", - пише видання. 

Хто ще може покинути острів

Уже сьогодні рішення про переїзд з Кіпру в Росію мають ухвалити акціонери Etalon Group. Це одна з найбільших девелоперських компаній Росії.

Головним акціонером Etalon є російський олігарх Володимир Євтушенков, який перебуває під санкціями Британії та України.

Американці допоможуть Кіпру подолати ухилення від санкцій 

З початку 2023 року щонайменше десять найбільших російських компаній вирішили покинути Кіпр. 

Компанії залишають острів на тлі візиту на острів агентів Федерального бюро розслідувань США. За даними ЗМІ, разом із чиновниками служби з боротьби з фінансовими злочинами американського Мінфіну вони мають намір допомогти місцевій владі розібратися зі способами ухилення росіян від санкцій.

"Влада Кіпру ще навесні почала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як США і Велика Британія у квітні запровадили санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів", - йдеться в матеріалі.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Днями в Європейському союзі запропонували криміналізувати ухилення від санкцій блоку. За допомогу Росії в їхньому обході можна буде потрапити до в'язниці на п'ять років.

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