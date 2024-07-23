На фоне риска потери. Украина арестовала яхту Медведчука в Хорватии

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 июля, народный депутат Ярослав Железняк обнародовал дайджест Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). В нем было сказано, что Украина может потерять актив в виде яхты Медведчука ROYAL ROMANCE, которая находится в Хорватии.

Такой риск потери возник после решения Окружного суда хорватского города Сплит отменить арест на яхту.

Причиной этому стало то, что Офис генпрокурора Украины не предоставил обвинительный акт по уголовному делу.

К слову, стоимость яхты ROYAL ROMANCE оценивается в приблизительно 200 млн долларов.

Стоит заметить, что Кабмин только в феврале этого года согласовал продажу арестованной яхты Медведчука. Средства с продажи должны будут усилить государственный бюджет.

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