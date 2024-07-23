На тлі ризику втрати. Україна заарештувала яхту Медведчука у Хорватії

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив дайджест Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У ньому було сказано, що Україна може втратити актив у вигляді яхти Медведчука ROYAL ROMANCE, яка знаходиться у Хорватії.

Такий ризик втрати виникла після рішення Окружного суду хорватського міста Спліт скасувати арешт на яхту.

Причиною цього стало те, що Офіс генпрокурора України не надав обвинувальний акт по кримінальній справі.

До речі, вартість яхти ROYAL ROMANCE оцінюється приблизно в 200 млн доларів.

Варто зауважити, що Кабмін лише у лютому цього року погодив продаж заарештованої яхти Медведчука. Кошти з продажу мають посилити державний бюджет.

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