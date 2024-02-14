На фоне угроз Трампа. Столтенберг ожидает от стран НАТО рекордных оборонных расходов

По словам генсека, европейские государства трансатлантического альянса в этом году вложат в оборону в общей сложности 380 миллиардов долларов, в результате чего их расходы в целом составят около 2 % ВВП в 2024 году по сравнению с 1,85 % в 2023 году.

"Я ожидаю, что в этом году 18 союзников потратят на оборону 2% своего ВВП", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что общие оборонные расходы будут рекордными после двух лет полномасштабной войны России против Украины.

Комментируя критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в адрес стран НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону, Столтенберг подчеркнул, что "сообщение было услышано". И доказательством этого является увеличение военных расходов европейскими союзниками.

Что сказал Трамп

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".

Он также добавил, что наоборот будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Стоит заметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2 % от своего ВВП, но не все сделали это индивидуально.