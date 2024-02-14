На тлі погроз Трампа. Столтенберг очікує від країн НАТО рекордних оборонних витрат

За словами генсека, європейські держави трансатлантичного альянсу цього року вкладуть в оборону загалом 380 мільярдів доларів, внаслідок чого їхні витрати загалом становитимуть близько 2% ВВП у 2024 році порівняно з 1,85% у 2023 році.

"Я очікую, що цього року 18 союзників витратять на оборону 2% свого ВВП", – зазначив Столтенберг.

Він додав, що загальні оборонні витрати будуть рекордними після двох років повномасштабної війни Росії проти України.

Коментуючи критику з боку колишнього президента США Дональда Трампа на адресу країн НАТО, які не виділяють достатньо коштів на оборону, Столтенберг наголосив, що "повідомлення було почуте". І доказом цього є збільшення військових видатків європейськими союзниками.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2% від ВВП, але не всі зробили це індивідуально.