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США перебросили в Румынию истребители F-16

Пятница 22 сентября 2023 19:34
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США перебросили в Румынию истребители F-16 Фото: США перебросили в Румынию истребители F-16 (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки направили в Румынию четыре своих истребителя F-16. Это произошло после того, как на румынской территории нашли обломки российских беспилотников.

Об этом заявил и.о. пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Я приветствую размещение Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии НАТО по охране воздушного пространства в Румынии", - рассказал Уайт.

По его словам, такие действия являются четким сигналом о том, что страны НАТО будут защищать каждого союзника.

"В то время как Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы наблюдаем ряд ударов по украинской инфраструктуре в непосредственной близости от территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесный контакт с союзниками в этом регионе", - добавил и.о. пресс-секретаря НАТО.

Падение "Шахедов" в Румынии

Напомним, за последние несколько недель на границе Румынии с Украиной несколько раз находили обломки беспилотников.

Это происходило после ночных атак россиян, во время которых они использовали свои дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по портовой инфраструктуре Украины на реке Дунай.

МИД Румынии несколько раз вызывало главу дипломатической миссии РФ. Страна также консультировалась с НАТО насчет инцидентов.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Румыния F-16
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