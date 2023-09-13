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Падение обломков "Шахеда" в Румынии: главу дипмиссии РФ снова вызвали на ковер

Бухарест, Среда 13 сентября 2023 21:16
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Падение обломков "Шахеда" в Румынии: главу дипмиссии РФ снова вызвали на ковер Фото: главу дипмиссии РФ вызвали в МИД Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Румынии решило повторно вызвать главу российской дипломатической миссии после того, как в стране снова нашли обломки дрона-камикадзе "Шахед".

Об этом сказано в заявлении МИД Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

В ведомстве отмечают, что повторяют свой протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", - добавляют в МИД.

Там также подчеркивают, что уже проинформировали НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и проводят консультации с союзниками по Альянсу.

"Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ", - уточняют в ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки дронов в районе приграничных сел Нуферу и Виктория.

Стоит заметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызывали в МИД.

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