Падение обломков "Шахеда" в Румынии: главу дипмиссии РФ снова вызвали на ковер
Министерство иностранных дел Румынии решило повторно вызвать главу российской дипломатической миссии после того, как в стране снова нашли обломки дрона-камикадзе "Шахед".
Об этом сказано в заявлении МИД Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.
В ведомстве отмечают, что повторяют свой протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.
"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", - добавляют в МИД.
Там также подчеркивают, что уже проинформировали НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и проводят консультации с союзниками по Альянсу.
"Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ", - уточняют в ведомстве.
Что предшествовало
Напомним, российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.
Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки дронов в районе приграничных сел Нуферу и Виктория.
Стоит заметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызывали в МИД.
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