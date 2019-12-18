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Засідання підгруп ТКГ в Мінську тривало більше семи годин

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:17
Засідання підгруп ТКГ в Мінську тривало більше семи годин
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Зустріч ТКГ все ще триває

У Мінську завершилося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Як повідомляється, засідання підгруп тривало більше семи годин.

При цьому видання зазначає, що зустріч Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України все ще триває.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, розпочалося перше засідання ТКГ після зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Планувалося, що сьогодні обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Крім того, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков розповів, що під час засідання в Мінську 18 грудня сторони розглянуть питання формули обміну полоненими. Він додав, що існує можливість проведення обміну до кінця 2019 року.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомляв, що під час засідання ТКГ в Мінську 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Пристайко зазначав, що питання припинення вогню розглянуть на засіданні робочих підгруп ТКГ.

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