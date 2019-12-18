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"Обміну не буде": в "ЛНР" заявили, що сторони в Мінську не дійшли згоди

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:27
"Обміну не буде": в "ЛНР" заявили, що сторони в Мінську не дійшли згоди
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Представники Києва і "Л/ДНР" не змогли узгодити умови обміну полоненими

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) представники України і "Л/ДНР" не змогли узгодити обмін полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами представника "ЛНР" в гуманітарній підгрупі ТКГ Ольги Кобцевої, обміну не буде через те, що українська сторона не здійснила так звану процесуальну очищення людей, які повинні бути обмінені.

Вона уточнила, що "ЛНР" і "ДНР" зі своєї сторони завершили всі підготовчі процедури.

Крім того, Кобцева заявила, представники Києва і "ЛНР" не змогли обговорити відкриття нових КПП на лінії зіткнення в Донбасі.

Відзначимо, 18 грудня відбулося перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Крім того, засідання підгруп ТКГ тривало більше чемі годин. Планувалося, що сьогодні сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомляв, що під час засідання ТКГ в Мінську 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Пристайко зазначав, що питання припинення вогню розглянуть на засіданні робочих підгруп ТКГ.

Засідання підгруп ТКГ в Мінську тривало більше семи годин У Мінську почалося перше після нормандської зустрічі засідання ТКГ
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