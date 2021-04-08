Арестович про залучення Януковича до ТКГ: це ще один анекдот
Історія заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про пропозицію залучити Віктора Януковича до роботи ТКГ (Тристоронньої контактної групи) є "анекдотом". Ці заяви викликані нездатністю Москви продавити свою позицію.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
За його словами, Козак на сьогоднішній прес-конференції, присвяченій конфлікту на Донбасі, "розповідав анекдоти".
"Янукович - це ще один анекдот", - зазначив він.
Він також підкреслив, що такі заяви спровоковано тим, що російській стороні не вдалося продавити свою позицію щодо врегулювання конфлікту.
"Мова про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту (хоча насправді є), і що Київ має безпосередньо спілкуватися з так званими "ЛНР/ДНР", - додав Арестович.
Відзначимо, за словами Козака, російська сторона пропонувала залучити Януковича до переговорів ТКГ, оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".
Нагадаємо, на прес-конференції Козак, крім усього, спрогнозував завершення війни на Донбасі протягом року, якщо будуть виконуватися мінські угоди.
Він також виступив проти залучення США до нормандського формату, оскільки чим більше посередників, тим складніше буде домовитися.