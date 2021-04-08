ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Арестович про залучення Януковича до ТКГ: це ще один анекдот

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 17:40
Арестович про залучення Януковича до ТКГ: це ще один анекдот Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Владислав Красінський

Історія заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про пропозицію залучити Віктора Януковича до роботи ТКГ (Тристоронньої контактної групи) є "анекдотом". Ці заяви викликані нездатністю Москви продавити свою позицію.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, Козак на сьогоднішній прес-конференції, присвяченій конфлікту на Донбасі, "розповідав анекдоти".

"Янукович - це ще один анекдот", - зазначив він.

Він також підкреслив, що такі заяви спровоковано тим, що російській стороні не вдалося продавити свою позицію щодо врегулювання конфлікту.

"Мова про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту (хоча насправді є), і що Київ має безпосередньо спілкуватися з так званими "ЛНР/ДНР", - додав Арестович.

Відзначимо, за словами Козака, російська сторона пропонувала залучити Януковича до переговорів ТКГ, оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".

Нагадаємо, на прес-конференції Козак, крім усього, спрогнозував завершення війни на Донбасі протягом року, якщо будуть виконуватися мінські угоди.

Він також виступив проти залучення США до нормандського формату, оскільки чим більше посередників, тим складніше буде домовитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Янукович Контактная група
NEWS
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну