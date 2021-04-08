Арестович про залучення Януковича до ТКГ: це ще один анекдот

Історія заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про пропозицію залучити Віктора Януковича до роботи ТКГ (Тристоронньої контактної групи) є "анекдотом". Ці заяви викликані нездатністю Москви продавити свою позицію.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, Козак на сьогоднішній прес-конференції, присвяченій конфлікту на Донбасі, "розповідав анекдоти".

"Янукович - це ще один анекдот", - зазначив він.

Він також підкреслив, що такі заяви спровоковано тим, що російській стороні не вдалося продавити свою позицію щодо врегулювання конфлікту.

"Мова про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту (хоча насправді є), і що Київ має безпосередньо спілкуватися з так званими "ЛНР/ДНР", - додав Арестович.

Відзначимо, за словами Козака, російська сторона пропонувала залучити Януковича до переговорів ТКГ, оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".