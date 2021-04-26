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Кравчук: заяви Кремля про захист російськомовних людей - глибока фальш

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 05:51
Кравчук: заяви Кремля про захист російськомовних людей - глибока фальш Фото: голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (unian.ua)
Автор: Артур Родивилов

Заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих і 1,6 млн переселенців.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".

"Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.

"Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, переселенці пішли і сьогодні живуть в інших регіонах України - і не тільки України. Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі - російськомовні, і більша частина - етнічні росіяни", - сказав Кравчук.

Раніше Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

Омбудсмен зазначив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди і почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

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