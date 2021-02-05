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Ткаченко про закриття телеканалів: рішення очікували давно, лише зараз з’явилися підстави

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 19:06
Ткаченко про закриття телеканалів: рішення очікували давно, лише зараз з’явилися підстави
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що юридичні підстави введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його трьох телеканалів - "112 Україна", ZiK, NewsOne з’явилися лише зараз. Втім, рішення готувалось давно.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

"Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їх власником відомий "король темників" пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення. Хоча у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше рішення РНБО підтримав п’ятий президент Петро Порошенко. За його словами, канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України.

Він також повідомив, що його команда ініціювала й ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів у жовтні 2018 року.

"Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період", - зауважив Порошенко.

На думку п’ятого президента, правова чистота рішень має значення у випадку оскарження їх у судовому порядку. Петро Порошенко також наголосив, що після рішення РНБО причетним до терористичної діяльності особам мають бути негайно вручені підозри та обраний запобіжний захід.

Як відомо, у вівторок президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування його трьох телеканалів.

Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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Новини України Політика Віктор МедведчукПорошенко ПетротелеканалыОлександр ТкаченкоСанкції

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