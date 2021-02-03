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Порошенко про санкції проти каналів Козака: ми почали цей процес ще в жовтні 2018

Київ, Середа 03 лютого 2021 11:35
Порошенко про санкції проти каналів Козака: ми почали цей процес ще в жовтні 2018
Фото: Петро Порошенко (еurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що не блокував канали з пулу Віктора Медведчука, бо блокування накладалося на передвиборчу кампанію. Також Порошенко обурюється, чому влада 2 роки тягнула із цим рішенням.

Про це Порошенко заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти. У жовтні 2018 року наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії", - написав Порошенко.

За його словами, закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих.

"Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це - відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав "а чому ж це рішення не прийняв Порошенко", - додав він.

Він також заявив, що при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, яке забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму.

Крім того, він обурився, чому влада чекала два роки і чому рішення РНБО про санкції не стосується каналу "Наш".

Водночас Порошенко додав, що він та його команда підтримує рішення РНБО. П'ятий президент сподівається, що влада обґрунтує свою позицію про блокування телеканалів Медведчука в судах.

"Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського. Протягом п’яти років президентства наша команда, навіть в умовах активної фази війни, неухильно дотримувалася стандартів демократії, гарантувала забезпечення прав громадян, в тому числі і фундаментального права на свободу слова", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Тараса Козака. Вони містять блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, "за" санкції проти Козака проголосували 17 із 19 членів Ради нацбезпеки і оборони.

За словами президента, блокування телеканалів Козака - це боротьба за правду в умовах інформаційної війни.

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