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Ткаченко о закрытии телеканалов: решения ожидали давно, только сейчас появились основания

Киев, Пятница 05 февраля 2021 19:06
Ткаченко о закрытии телеканалов: решения ожидали давно, только сейчас появились основания
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что юридические основания введения санкций против нардепа Тараса Козака и его трех телеканалов - "112 Украина", ZiK, NewsOne появились только сейчас. Но решение готовилось давно.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной рады, было решение СНБО еще в 2018 году, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение. Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками", - сказал Ткаченко.

Напомним, ранее решение СНБО поддержал пятый президент Петр Порошенко. По его словам, каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины.

Он также сообщил, что его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов в октябре 2018 года.

"Единственная причина, по которой постановление не была реализовано тогда, заключается в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период", - отметил Порошенко.

По мнению пятого президента, правовая чистота решений имеет значение в случае обжалования их в судебном порядке. Петр Порошенко также подчеркнул, что после решения СНБО причастным к террористической деятельности лицам должны быть немедленно вручены подозрения и избрана мера пресечения.

Как известно, во вторник президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование его трех телеканалов.

Основанием для санкций стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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