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У Раді пояснили, чому затягується ухвалення закону про медіа

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 лютого 2021 09:03
У Раді пояснили, чому затягується ухвалення закону про медіа Фото: депутати в Раді (РБК Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Ухвалення закону про медіа в Україні затягується через те, що нардепи заклопотані питанням створення рівних умов конкуренції для українських сервісів і таких західних платформ, як Netflix.

Про це заявив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (СН), говориться в матеріалі РБК Україна "Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ".

Профільний комітет парламенту наразі працює над поправками до законопроекту про медіа, який буде винесений на перше читання. У документі автори визначають чинні види медіа, вимоги до них, структуру власності та порядок їх реєстрації. А також - покарання та санкції за порушення. До медіа документ відносить не тільки традиційні телеканали, радіостанції і пресу, але і інтернет-ЗМІ, провайдерів і ОТТ-сервіси (наприклад Megogo або Oll.tv).

У Раді стурбовані тим, як би наші сервіси змогли вистояти під натиском конкуренції західних платформ, типу Netflix. І це одна з головних причин, через яку затягується прийняття цього документа. Українські сервіси, на відміну від закордонних, повинні дотримуватися закону про державну мову, пояснив нардеп Микита Потураєв.

"Ці платформи не реєструються в Європі. Вони виконують там тільки одну норму законодавства - до 30% європейського продукту в їхній бібліотеці. Ми ж не можемо змусити Netflix зареєструватися в Україні. Це як раз потрібно вирішити, щоб у них не було конкурентних переваг. І це дуже непроста історія. А є ще російські сервіси і там все ще складніше", - сказав нардеп.

Нагадаємо, в липні 2020 року профільний комітет Ради представив переписаний документ про медіа (№2693-д). Але цей варіант також далеко не всім догодив. Учасники ринку були незадоволені тим, що в ньому закладені занадто широкі повноваження Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тож законопроект знову повернули на доопрацювання.

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Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ