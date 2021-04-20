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Міністр культури розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 09:40
Міністр культури розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні Фото: міністр культури Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Мілан Лєліч, Анастасія Світлевська

В Україні ще поки не будуть закривати телеканали, як у лютому Newsone, "112 Канал" і ZIK. У влади є інші пріоритетні завдання.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, більш актуальне питання, яким чином можна було б протидіяти тим безпосередньо кремлівським медіа, які присутні в Україні.

"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні у нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання актуальне", - уточнив він.

Як розповів міністр, рішення з приводу "медведчуківських" каналів виняткове.

"Я не бачу суттєвих підстав продовжувати такі санкційні речі по відношенню до інших каналах. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, Youtube не відповів на звернення України про закриття каналів Медведчука".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканалу Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".

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