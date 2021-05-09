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Ткаченко: закон про медіа можуть винести на голосування в травні

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 16:54
Ткаченко: закон про медіа можуть винести на голосування в травні Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Законопроект про медіа може бути винесений на голосування у Верховній раді вже в травні. Зокрема, в середині або в кінці місяця.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці (травня, - ред.). Принаймні ми ставимо собі це за мету", - заявив Ткаченко.

За його словами, обговорення закону про медіа з медіаспільнотою "зіграло поганий жарт", оскільки він вже перезрів і відстає від реалій, тому його треба якомога швидше доопрацювати.

"І, нарешті, всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І таке регулювання існує в Європі і таке регулювання починається в Америці", - додав Ткаченко.

Він виключив, що в Україні може бути регуляція як в Росії, яка оголошує ЗМІ іноземними агентами і обмежує їх у правах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прийняття закону про медіа в Україні затягується через спробу створити рівні умови конкуренції для українських сервісів і таких західних платформ, як Netflix.

Також Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні.

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