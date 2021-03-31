В Україні запустили Центр боротьби з фейками: чим він займатиметься

В Україні сьогодні офіційно запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей центр займатиметься боротьбою з фейками в українському інформаційному просторі.

Про це розповів міністр культури та інформаційно політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі .

За словами міністра, центр боротиметься з дезінформацією, швидко реагуватиме на фейки, а також займатиметься промоцією українських наративів. Центр діятиме при Мінкульті та співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

"Робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі", - написав Ткаченко.

Досягати поставленої мети, як розповів міністр, будуть шляхом:

стратегічних комунікацій, включно з розробкою контрнаративів, проведенням інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;

створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;

регулярного сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільного напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

Крім того, центр планує працювати над підвищенням рівня критичного мислення українців, щоб вони "вміли розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій РФ".