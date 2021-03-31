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В Україні запустили Центр боротьби з фейками: чим він займатиметься

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 17:42
В Україні запустили Центр боротьби з фейками: чим він займатиметься Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні сьогодні офіційно запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей центр займатиметься боротьбою з фейками в українському інформаційному просторі.

Про це розповів міністр культури та інформаційно політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, центр боротиметься з дезінформацією, швидко реагуватиме на фейки, а також займатиметься промоцією українських наративів. Центр діятиме при Мінкульті та співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

"Робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі", - написав Ткаченко.

Досягати поставленої мети, як розповів міністр, будуть шляхом:

  • стратегічних комунікацій, включно з розробкою контрнаративів, проведенням інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;
  • створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;
  • регулярного сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільного напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

Крім того, центр планує працювати над підвищенням рівня критичного мислення українців, щоб вони "вміли розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій РФ".

Нагадаємо, керівником Центру боротьби з фейками було призначено Любов Цибульська. Вона очолює групу з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, а також працює радницею глави МЗС.

Більше про цей новостворений центр ви можете прочитати в матеріалі - "Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками".

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