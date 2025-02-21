Неделя до Великого поста. Чем особенна эта суббота и что нужно делать

В Православной Церкви Украины рассказали, что завтрашняя суббота - особенная. Ее еще называют "мясопустной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Украинцам напомнили, что завтра (в субботу, 22 февраля) ПЦУ будет совершать особое общее поминовение душ всех, кто "от века почил в вере и надежде на воскресение".
При этом всего неделя отделяет верующих от начала Великого поста.
Эту вселенскую поминальную субботу называют также:
"Мы в молитве вспоминаем всех умерших не просто ради того, чтобы почтить их память и их прошлую жизнь. Мы молимся о душах умерших потому, что к этому нас вдохновляет вера в воскресение. Мы верим, что как Христос умер и воскрес, так и всех наших умерших Бог воскресит", - пояснили в ПЦУ.
Уточняется, что молитвы за усопших возносят не частным образом, а соборно - "как Единая Христова Церковь, преодолевая время и пространство".
"Поэтому эта суббота и называется вселенской: она в молитве за упокой душ усопших объединяет нас, живых, с нашими умершими, в отношении которых мы проявляем таким образом нашу христианскую любовь", - рассказали гражданам.
В ПЦУ добавили, что полнотой Церкви молятся "за упокоение душ не только тех умерших, кого мы лично знаем, но и всех, кто от века почил в вере в Бога".
"Все они известны Богу, ведь у Него нет умерших, потому что перед Ним - все живы. Поэтому завтра, во вселенскую родительскую поминальную субботу, вознесем наши молитвы за всех почивших, а особенно - за наших защитников, которые в этой страшной войне отдали свою жизнь, защищая свободу и мир для нашей Родины-Украины. Пусть вечной будет память об умерших", - подытожили в ПЦУ.
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