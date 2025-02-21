Тиждень до Великого посту. Чим особлива ця субота та що потрібно робити

Чим особлива завтрашня субота для українців

Українцям нагадали, що завтра (в суботу, 22 лютого) ПЦУ звершуватиме особливе загальне поминання душ усіх, хто "від віку спочив у вірі та надії на воскресіння".

При цьому всього тиждень відділяє вірян від початку Великого посту.

Цю вселенську поминальну суботу називають також:

батьківською - оскільки Церква закликає молитися за всіх, хто відійшов із цього земного життя до прабатьків наших;

м'ясопусною - бо після цієї суботи - Неділя м'ясопусна, тобто остання, коли церковний устав дозволяє їсти м'ясні страви (буквально: "відпускаємо м'ясо", тому і "м'ясопусна").

Субота, 22 лютого, у новоюліанському церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

"Ми у молитві згадуємо всіх померлих не просто заради того, щоби вшанувати їхню пам'ять і їхнє минуле життя. Ми молимося про душі померлих тому, що до цього нас надихає віра у воскресіння. Ми віримо, що як Христос помер і воскрес, так і всіх наших померлих Бог воскресить", - пояснили у ПЦУ.

Уточнюється, що молитви за спочилих підносять не приватно, а соборно - "як Єдина Христова Церква, долаючи час і простір".

"Тому ця субота і зветься вселенською: вона у молитві за упокоєння душ спочилих єднає нас, живих, з нашими померлими, щодо яких ми виявляємо у такий спосіб нашу християнську любов", - розповіли громадянам.

У ПЦУ додали, що повнотою Церкви моляться "за упокоєння душ не лише тих померлих, кого ми особисто знаємо, але і всіх, хто від віку спочив у вірі в Бога".

"Всі вони відомі Богові, адже у Нього немає померлих, бо перед Ним - усі є живими. Тож завтра, у вселенську батьківську поминальну суботу, піднесімо наші молитви за всіх спочилих, а особливо - за наших захисників, які у цій страшній війні віддали своє життя, захищаючи свободу і мир для нашої Батьківщини-України. Нехай вічною буде пам'ять про померлих", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)