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За неделю росармия потеряла самолет с вертолетом и 8 установок ПВО, - Силы обороны Украины

Фото: в ВСУ назвали потери вражеской армии за неделю (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники продолжают наносить российскому оккупационному контингенту существенные потери в личном составе и технике. За неделю, в частности, была поражена как авиация противника, так и почти 10 систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

Генерал-лейтенант рассказал, что в целом за неделю с 6 по 13 октября потери российских захватчиков в Украине составили:

  • около 8460 человек личного состава,
  • а также были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Что касается техники и вооружений врага, то речь идет о:

  • 52 танках,
  • 197 боевых бронированных машинах,
  • 318 артиллерийских системах,
  • 15 реактивных системах залпового огня (РСЗО),
  • 8 установках противовоздушной обороны (ПВО),
  • 578 единицах автотехники,
  • 72 единицах спецтехники.

Кроме этого, добавил генерал-лейтенант, украинские защитники уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере, 6 ракет и 414 беспилотников оперативно тактического уровня.

Потери российских оккупантов за неделю с 6 по 13 октября (t.me/Pavliuk_KSV)

Ранее сообщалось, что в Институте изучения войны (ISW) проанализировали недавние заявления в РФ о сбитом недавно в Украине российском Су-34, и допустили, что ВСУ могли поразить этот истребитель оккупантов с самолета F-16.

Также напомним, в Генштабе информировали о сбитии воинами ВСУ российского вертолета 10 октября.

Добавим, 6 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали видео, как бойцы ГУР уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Кроме того, в Генштабе сообщали, что за сутки с 12 на 13 октября россиармия потеряла 1300 солдат, а также воины ВСУ уничтожили 49 ББМ, 29 артиллерийских систем и 2 средства ПВО.

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