За неделю росармия потеряла самолет с вертолетом и 8 установок ПВО, - Силы обороны Украины

Генерал-лейтенант рассказал, что в целом за неделю с 6 по 13 октября потери российских захватчиков в Украине составили:

около 8460 человек личного состава,

а также были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Что касается техники и вооружений врага, то речь идет о:

52 танках,

197 боевых бронированных машинах,

318 артиллерийских системах,

15 реактивных системах залпового огня (РСЗО),

8 установках противовоздушной обороны (ПВО),

578 единицах автотехники,

72 единицах спецтехники.

Кроме этого, добавил генерал-лейтенант, украинские защитники уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере, 6 ракет и 414 беспилотников оперативно тактического уровня.

Потери российских оккупантов за неделю с 6 по 13 октября (t.me/Pavliuk_KSV)